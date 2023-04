OM : « Vitinha, il faut voir sur la durée … C’est prometteur ! »

Auteur de ses deux premiers buts ce dimanche contre Troyes (3-1) depuis son arrivée à Marseille, Vitinha a permis à l’OM de prendre trois points précieux dans la course à la Ligue des Champions. Sur le plateau de Débat Foot Marseille, Benjamin Courmes reconnaît un très bon match. à l’attaquant portugais mais se montre prudent. Il estime que les deux énormes ratés du buteur marseillais ternissent sa prestation : « J’ai vu du très bon mais j’ai vu des choses un peu moins bonnes. Il marque un super premier but. C’est une vraie frappe puissante d’avant-centre. Il a une autre occasion juste derrière ou il met une belle frappe. Il y a quand même deux gros ratés derrière pour lui. Dans l’ensemble, il fait un gros match. Ce qui me dérange dans ses deux grosses occasions, c’est que ce sont des gestes techniques ratés. Il y a aussi des imprécisions dans le jeu. »

Il ne faut pas s’enflammer après son premier bon match

Il explique que Vitinha a été précieux dans l’animation offensive marseillaise. Il estime que le portugais est sur la bonne voie mais attend de le voir dans une opposition plus relevée : « Il faut voir sur la durée. Il ne fallait pas le juger lorsqu’il était moyen mais il ne faut pas s’enflammer après son premier bon match. Il touche beaucoup de ballons et joue avec les autres. Sur ses premiers ballons, on le voyait très peu dans le jeu, il touchait très peu de ballons, on l’a vu enfin être présent dans l’animation offensive. C’est prometteur. »