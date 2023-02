OM : Igor Tudor s’explique sur ce choix fort, très décrié

L’OM a perdu 3-0 ce Clasico ce dimanche soir contre le PSG. Igor Tudor était en conférence de presse et s’est expliqué sur la non présence de Jonathan Clauss dans le onze de départ !

L’Olympique de Marseille s’est incliné ce dimanche soir face au PSG dans un Vélodrome plein à craquer. Mbappé a inscrit un doublé et donné une passe décisive à Lionel Messi. Pour les Parisiens, Mukiele et Nuno Mendes étaient sur les côtés en l’absence d’Achraf Hakimi. Igor Tudor a voulu renforcer les ailes en mettant Nuno Tavares à droite et Kolasinac à gauche, donc sans Jonathan Clauss. Le coach croate s’est exprimé sur l’absence du français en piston droit en conférence de presse.

« Le PSG avait vraiment une très grande motivation, ils ont énormément couru. Ça fait longtemps que je ne les avais pas vu courir comme ça. Et face à ces joueurs motivés, c’est dur pour tout le monde. (…) Clauss remplaçant ? C’était un choix technique, je pensais avoir plus de couverture sur leurs pistons avec Sead et Nuno » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (26/02/23)

C’est la meilleure équipe qui a gagné

»Non je ne suis pas déçu. On voulait faire ce que l’on faisait d’habitude. En face c’est la meilleure équipe qui a gagné. C’était difficile pour nous de marquer et de faire des différences. Mes joueurs ont essayé mais ça n’a pas suffit. Ce qu’on fait réussi d’habitude, alors pourquoi changer ? Si vous changez cela ce n’est pas une bonne idée. Mbappé a été très décisif dans ce match. Mbappé présent ou pas ça ne changeait rien pour nous. Est ce que c’était plus difficile, oui. Mais est ce que cela change quelque chose, non. Aujourd’hui j’ai décidé qu’on devait venir avec cette mentalité de gagner. On devait être concentré. On devait courir. On a jamais parlé de gagner le titre. Je l’ai dit depuis le début » Igor Tudor – Source : Prime Vidéo (26/02/2023)