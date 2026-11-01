Amine Harit a lancé l’OM vers la victoire contre Toulouse (2-0) avec une ouverture du score précoce. Inspiré durant la première période, le milieu marocain a ensuite moins pesé sur une rencontre devenue plus difficile pour les Marseillais.

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Il a fallu très peu de temps à Harit pour trouver l’ouverture. Sur un service de Gouiri, il a choisi un extérieur du pied droit en première intention pour battre Restes. Le Vélodrome a ainsi vu l’OM prendre rapidement les commandes, sans pour autant empêcher les Toulousains de réagir. De Lange a répondu présent sur leurs premières occasions, puis Emerson a quitté le terrain sur blessure. À la 25e minute, Gouiri a concrétisé une transmission de Paixão pour porter l’avance marseillaise à deux buts.

Harit a participé aux mouvements offensifs de cette première période, avec des prises de balle et des dribbles qui ont accompagné les attaques de son équipe. La physionomie a changé après le repos : Toulouse a davantage occupé le camp marseillais et l’OM a rendu plus rapidement le ballon. Moins influent, le Marocain a laissé sa place à Kelyann Bezahaf à la 73e minute. Les interventions de De Lange et deux buts adverses annulés pour hors-jeu ont permis de maintenir le score jusqu’au terme de la rencontre.

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La note FCM de Amine Harit : 7/10

Son appréciation

Son but a donné une direction immédiate au match, et Harit a prolongé cette entame par une première période créative. Il a trouvé des espaces pour recevoir et provoquer, tout en participant à plusieurs mouvements collectifs. Sa prestation a toutefois perdu en continuité après la pause. Les ballons perdus et son influence réduite dans cette seconde période empêchent de parler d’une rencontre maîtrisée de bout en bout.

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