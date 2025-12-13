OM : « Il est vraiment excellent à Marseille »… ces deux légendes anglaises admiratives de Greenwood

Après le doublé décisif de Mason Greenwood en Ligue des Champions, deux légendes du football anglais, Gary Lineker et Alan Shearer, ont salué ses performances sous la tunique olympienne, soulignant son talent et son évolution depuis son arrivée en France.

Mason Greenwood continue d’attirer l’attention, non seulement à Marseille mais aussi au-delà des frontières. Auteur d’un doublé face à l’Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions, l’attaquant anglais a suscité des réactions positives parmi les observateurs anglais, particulièrement sur le podcast Rest is Football où Gary Lineker a commenté ses performances sous le maillot phocéen.

Lineker, ancien attaquant de Tottenham et du FC Barcelone, n’a pas tari d’éloges sur Greenwood. Il a notamment relevé son travail fantastique depuis son départ du football anglais et son adaptation à l’étranger. « Je sais qu’il y a eu beaucoup de controverses autour de lui et qu’il a traversé une situation difficile. Il est parti à l’étranger et il joue bien, comme la saison dernière, mais cette saison à Marseille, il est vraiment excellent. Deux buts de plus hier, avec de superbes finitions. »

« C’était la bonne décision pour lui de partir à l’étranger »

En réponse à Lineker, Alan Shearer, ancienne légende de Newcastle United et des Three Lions, a également loué le choix de Greenwood de jouer en France. Selon lui, s’installer dans un autre pays a été bénéfique pour l’attaquant, lui permettant de se concentrer sur le football. « Je pense que c’était la bonne décision pour lui de partir dans un autre pays. Il avait besoin de se poser et d’essayer simplement de jouer au football. C’est un très bon joueur de football, doté d’un grand talent. Je pense que nous le savions tous. »

Ces louanges viennent souligner la progression de Greenwood depuis son arrivée à Marseille, où il s’est affirmé comme une pièce offensive majeure du projet phocéen. Ses performances en Ligue des Champions et en Ligue 1 renforcent l’idée qu’il est capable de s’imposer au plus haut niveau européen. Cependant, ses performances attirent aussi l’attention de clubs à l’étranger : des écuries comme Neom SC en Arabie saoudite seraient prêtes à offrir de très importantes sommes pour s’attacher ses services.

L’avis de ces deux légendes du football anglais confirme que Mason Greenwood est non seulement performant à l’OM, mais aussi respecté pour ses qualités techniques et sa maturité affichée depuis son arrivée sur la scène européenne avec Marseille.