OM : Quand Rulli place Greenwood juste derrière Messi !

En conférence de presse avant le match de dimanche face à Monaco, Geronimo Rulli, a salué la progression et l’investissement de son coéquipier Mason Greenwood, qu’il décrit comme un joueur transformé et exemplaire.

À deux jours d’un match crucial pour l’OM contre Monaco, la gardien marseillais s’est exprimé sur le niveau et l’influence de son coéquipier Mason Greenwood au sein du groupe. Selon lui, l’attaquant anglais possède des qualités exceptionnelles et un potentiel immense sur le terrain. « Après Léo Messi, qui est dans une autre galaxie, Mason est capable de tout », a-t-il confié, soulignant, sa polyvalence et sa capacité à s’adapter à toutes les situations de jeu.

🗣️ “#Greenwood un des meilleurs coéquipiers que j’ai pu avoir dans ma carrière… après Léo #Messi“#Rulli : “Mason est l’un des meilleurs coéquipiers que j’ai pu avoir dans ma carrière. Après Léo Messi qui est dans une autre galaxie, Mason est capable de tout. Il est… pic.twitter.com/NAFuLNIuCK — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 12, 2025

Greenwood n’est plus le même joueur que la saison dernière. Il a développé une maturité et un sens du collectif qui profitent à l’équipe et lui permettent de se montrer décisif dans différentes phases de jeu.

Un coéquipier exemplaire sur le terrain et à l’entraînement

Pour Rulli, cette progression se traduit aussi dans le comportement quotidien de son coéquipier de l’attaque olympienne. « Il a commencé à travailler pour l’équipe. Le Mason d’aujourd’hui est différent de la saison dernière », a-t-il précisé, rappelant combien l’attaquant s’investit pour le collectif. Au-delà de ses performances, il est aussi un coéquipier motivant et inspirant à l’entraînement. « J’ai une bonne relation avec lui. C’est un bon coéquipier pour s’entraîner ! », a-t-il ajouté, mettant en avant son rôle positif sur la dynamique du vestiaire et l’atmosphère du groupe.

À travers ses propos, Geronimo Rulli met en lumière l’importance de Greenwood pour l’Olympique de Marseille, sur le plan technique comme humain. Sa progression, son engagement et sa capacité à s’intégrer parfaitement dans le collectif en font un élément clé pour l’équipe. Ce dimanche face à Monaco, il pourrait confirmer sur le terrain ce que son gardien décrit en conférence de presse, à savoir un joueur complet, transformé et essentiel pour le succès de l’OM.