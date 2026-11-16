Stéphane Richard se félicite du changement d’ambiance à l’Olympique de Marseille. Dans un entretien accordé à La Provence, le président marseillais revient sur les crises qui ont agité le club ces dernières années et défend sa nouvelle méthode de gouvernance. Il insiste notamment sur la sérénité retrouvée et sa relation de confiance avec Bruno Genesio, alors que l’OM reste sur cinq victoires consécutives en Ligue 1.

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Depuis son arrivée à la présidence de l’OM, Stéphane Richard affiche une priorité : ramener de la stabilité dans un club régulièrement secoué par les tensions internes. Une volonté qui tranche avec la période précédente, marquée notamment par les relations parfois explosives entre Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi.

Dans un entretien publié ce lundi par La Provence, le dirigeant estime que Marseille avait besoin d’un changement profond dans son fonctionnement.

« Beaucoup d’éclats, beaucoup de crises, beaucoup de turnover »

Stéphane Richard ne cache pas son jugement sur les méthodes employées ces dernières saisons. Pour lui, l’OM devait sortir d’un fonctionnement marqué par les conflits et l’instabilité.

« On avait besoin d’une cure de calme. Il fallait un peu de sérieux, avec des gens composés, tempérés, qui sont de vrais managers. Je pense qu’à Marseille ces dernières années, on a été dans l’excès plutôt inverse, avec beaucoup d’éclats, beaucoup de crises, beaucoup de turnover. Il faut essayer autre chose, parce que ce qu’on a fait jusqu’à maintenant, ça n’a pas marché. » Stéphane Richard – La Provence

Un constat qui rejoint les témoignages récemment publiés par L’Équipe sur l’atmosphère du vestiaire. Un proche d’un joueur marseillais décrivait notamment une pression permanente sous l’ancienne direction, contrastant avec le climat instauré depuis l’arrivée de Genesio.

Nous revenions sur ce changement d’ambiance entre l’ère Benatia et celle de Genesio↗, marqué par une gestion du groupe jugée plus sereine.

« Jamais je ne dirai à Bruno quoi faire »

Le président marseillais insiste également sur la qualité de sa relation avec Bruno Genesio et sur le respect des responsabilités de chacun.

« On a une relation basée sur la confiance, sur la transparence, et sur la communication permanente. D’autant que moi, je fais mon boulot de président, mais je ne suis pas coach et jamais je ne dirai à Bruno quoi faire, on a une répartition claire des choses. »

Une relation qui n’a pourtant pas été exempte de tensions. En septembre, Richard avait lui-même reconnu que les désaccords autour du mercato avaient conduit les deux hommes près du point de rupture↗.

Après quatre défaites consécutives en championnat, Genesio avait également souhaité rencontrer sa direction pour obtenir des garanties sur le projet sportif. L’entraîneur s’était ensuite déclaré rassuré par ses échanges avec Stéphane Richard et Grégory Lorenzi↗.

Depuis, les résultats ont accompagné l’apaisement du climat. Passé par la zone des relégables après cinq journées, Marseille occupe désormais la quatrième place de Ligue 1, après une série de cinq succès consécutifs.

Cette nouvelle organisation sera toutefois mise à l’épreuve dès les prochaines semaines. Les contraintes financières du club et le mercato hivernal pourraient provoquer de nouveaux désaccords entre les besoins de l’entraîneur et les impératifs économiques de la direction.