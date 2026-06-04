OM : “Il faut remettre du calme car cette saison on s’est mis le feu de l’intérieur”

Annoncé depuis quelques heures, Bruno Genesio va s’engager pour deux ans plus une année en option à l’OM. Un coach expérimenté au profil qui colle parfaitement à la vision de Stéphane Richard et Grégory Lorenzi. Le successeur d’Habib Beye est un technicien capable de relancer l’OM, comme l’a détaillé Laurent Bonnart.

La rumeur bruissait depuis de nombreux jours et elle est en passe de se concrétiser. Bruno Genesio va s’engager avec l’Olympique de Marseille selon les informations de Foot Mercato. L’entraîneur français va signer un contrat de deux ans assorti d’une année en option.

Genesio, un profil semblable à Lorenzi

L’OM s’apprête donc à attirer une perle rare sur le marché des entraîneurs. Coach ultra-expérimenté, polyvalent, capable de sublimer un effectif et passé maître dans l’art de tirer le maximum de ses joueurs, Genesio coche toutes les cases. Pour Laurent Bonnart, invité du podcast Débat Foot Marseille, son profil s’imbrique parfaitement avec celui de la nouvelle direction :

« Bruno Genesio n’est pas à découvrir. On connaît ce qu’il a fait dans les différents clubs qu’il a entraînés. Ça rejoint un peu le caractère et la personnalité de Grégory Lorenzi. Ce sont des garçons réfléchis, qui sont à leur place et c’est de ça aussi qu’a besoin l’OM : que chacun ait ses compétences, que chacun soit à sa place, et travaille ensemble pour atteindre les objectifs. Ce n’est pas se tirer la bourre ou manger dans le plat de l’autre. Bruno Genesio va apporter toutes ses compétences d’entraîneur. C’est ce que veut le club. »

Un coach loin de la grinta de ses prédécesseurs

Après avoir terminé à la troisième place de Ligue 1 avec Lille, le technicien français va apporter ses qualités à l’OM. Des compétences et un profil différents de ceux de ses prédécesseurs marseillais :

« Aujourd’hui, il est difficile de dire que Genesio ne correspond pas à ce profil. On est loin d’un profil à la De Zerbi, par exemple, ou d’entraîneurs avec beaucoup plus de grinta. Là, on est vraiment sur de la sagesse, du calme, de la sérénité, mais surtout de la compétence ! »

Dans un contexte où l’OM cherche à retrouver de la stabilité après une saison particulièrement agitée, l’arrivée de Bruno Genesio apparaît comme un choix cohérent avec la nouvelle ligne directrice incarnée par Stéphane Richard et Grégory Lorenzi.

La volonté d’apporter du calme et de la stabilité

Relancé sur ce profil semblable à celui de la nouvelle direction, qui prône la stabilité et le calme, l’ancien latéral de l’OM (2007-2010) estime que cela va dans la bonne direction :

« On remet du calme dans la boutique ! Parce que cette année, on s’est créé le feu de l’intérieur et ici, il n’y en a pas besoin. À un moment donné, il faut de la stabilité et des gens qui assument les périodes difficiles (défaites, mauvaises périodes…). Il faut des gens qui soient bien cadrés, bien câblés. Surtout, qui acceptent ce genre de situation et qui travaillent. Pas forcément toujours répondre par l’impulsivité et des réactions à chaud qui n’amènent pas toujours les bonnes solutions. »

Des qualités qui ressemblent justement à celles des nouvelles têtes dirigeantes.

« Il sait que c’est un club de passion »

Des dirigeants qui ont flairé le bon coup en convainquant Genesio de rejoindre l’OM. Mais la question de l’environnement revient, comme pour Lorenzi. Du haut de ses 59 ans, l’ancien entraîneur du LOSC a parfois encaissé les secousses avant d’exploser, comme cette saison après une défaite face à l’Étoile Rouge de Belgrade (0-1). Il avait alors lourdement tancé ses joueurs avant de réaliser une fin de saison remarquable, conclue à la troisième place du championnat.

Pour Laurent Bonnart, Genesio ne devrait pas être gêné par le caractère volcanique de la cité phocéenne :

« Il a de la bouteille. Il connaît l’OM et sait comment cela se passe. Il voit aussi ce qu’il se passe pour les entraîneurs qui y sont passés. Il sait que c’est un club de passion. C’est le club, en France, où, en tant que joueur, on porte le maillot tout le temps. On sort du stade, on l’a encore sur les épaules. C’est génial, mais il faut l’accepter. Je pense qu’il est venu pour ça aussi. Pour vivre ces émotions, pour travailler sereinement et poser son projet. »

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« Il faut une communion entre les différentes personnalités du club »

Mais pour l’ancien latéral marseillais, le plus important reste de recréer un véritable lien à tous les niveaux du club. Le côté humain de Bruno Genesio, déjà apprécié par le vestiaire marseillais, constitue selon lui une qualité essentielle :

« Il faut une communion entre les différentes personnalités de ce club. Il ne faut pas laisser ce vestiaire seul comme il a pu l’être parfois cette année. Les joueurs, c’est de l’humain, et Bruno Genesio est humain. Peut-être qu’à un moment donné, il peut avoir une réaction, mais c’est humain. Il faut l’accepter. Ce ne sont pas des robots. Il faut accepter que dans le sport, il y ait de l’émotion et de l’humain et, au contraire, peut-être mettre cela en avant. Si les personnes qui sont au club et les joueurs créent cette famille, cela les renforcera. Quand vous êtes soutenu constamment, même quand ça tangue un peu, vous savez que l’autre est là et vous passez les vagues. C’est quelque chose dont l’OM a besoin. Cette année, on a vécu une saison où ça partait dans tous les sens. Ça tanguait de partout et, au final, vous laissiez un groupe s’isoler et ne plus performer individuellement. »

Clarence Maillefaud