Mercato OM : C’est confirmé pour Bruno Genesio !

Cela ne fait plus de doutes selon Foot Mercato. Sauf changement de dernière minute, Bruno Genesio va prendre les rênes de l’Olympique de Marseille. Quelques détails restent à régler entre le club et le technicien français.

La question du futur entraîneur de l’OM agite les conversations depuis de nombreux jours et l’arrivée officielle du directeur sportif Grégory Lorenzi. Mais la quête du nouveau coach semble terminée. Selon Foot Mercato, Bruno Genesio sera bel et bien le prochain entraîneur de l’Olympique de Marseille.

Des échanges avec la direction qui ont fait la différence

🚨 Selon nos informations, Bruno Genesio va devenir le nouveau coach de l’OM ! Vous validez cette piste ? 👀 pic.twitter.com/4SBocLMVK6 — Foot Mercato (@footmercato) June 3, 2026



Le média indique que le technicien français de 59 ans va s’installer sur le banc de l’OM la saison prochaine, même si pour l’instant, quelques détails restent à régler pour conclure définitivement son arrivée. Selon Fabrice Hawkins, journaliste chez RMC Sport, Bruno Genesio va signer un contrat de deux ans plus une autre en option. Sa venue, déjà en bonne voie depuis quelques jours, était le dossier prioritaire de la nouvelle direction marseillaise.

En bouclant ce dossier, l’OM devrait lancer son nouveau projet autour du trio Richard-Lorenzi-Genesio. Les deux dirigeants ont fortement joué dans la venue de l’ancien entraîneur du LOSC. En effet, Stéphane Richard a personnellement échangé avec Genesio et le courant serait très bien passé entre les deux hommes. Selon Foot Mercato, ils partagent une vision commune et claire pour relancer le club marseillais et débuter le nouveau cycle.

Une perle rare sur le marché des entraîneurs

Séduit par ce discours, Bruno Genesio symbolise la nouvelle tonalité du projet marseillais sous Stéphane Richard : s’appuyer sur des certitudes, éviter les paris à risque et l’accord de trop gros salaires.

Richard et Lorenzi ont jeté leur dévolu sur le technicien passé par Lille et Lyon car son profil répond grandement aux attentes de la nouvelle direction. Coach ultra-expérimenté, tout-terrain, capable de sublimer un effectif et passé maître dans l’art de tirer le maximum de son effectif, Genesio coche toutes les cases en plus d’être une denrée rare sur le marché.

L’optimisme autour de son arrivée se propage depuis plusieurs jours dans le vestiaire olympien, où de très nombreux joueurs de l’effectif actuel voient d’un très bon œil son arrivée. Particulièrement réputé pour sa finesse dans les rapports humains, Genesio plaît autant à la direction qu’aux joueurs.

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L’arrivée du nouvel entraîneur actée, la direction sportive de l’OM va pouvoir se lancer dans la restructuration de l’effectif et s’attaquer au lourd chantier du mercato estival.

Clarence Maillefaud