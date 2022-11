OM : « Il n’a pas manqué grand chose à Alexis Sanchez… »

Ce mardi, l’Olympique de Marseille a perdu trois points précieux dans les dernières secondes face à Tottenham dans le cadre de la dernière journée de Ligue des Champions. FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation de certains joueurs, voici la note et l’appréciation d’Alexis Sanchez.

L’OM a réalisé une première mi-temps convaincante avec plusieurs actions ce mardi soir face à Tottenham. Les Anglais ont été étouffés par le pressing marseillais et ont subi jusqu’aux prolongations avec un but de Mbemba qui vient récompenser les joueurs de Tudor. Malheureusement, la deuxième mi-temps n’a pas aussi bien fonctionnée avec une égalisation de Lenglet et un énorme relâchement en fin de rencontre qui permet à Hojbjerg de punir et empêcher l’OM de participer à l’Europa League. Voici la note d’Alexis Sanchez sur ce match.

La note de Sanchez : 6/10

Son appréciation

« Il n’a pas manqué grand chose à Alexis Sanchez…

Seul en position de buteur, Alexis Sanchez a eu plusieurs occasions d’être décisif. Il commence très fort par cette tête sur un magnifique centre d’Harit, comme pour donner le ton des Marseillais dans cette première période. Il continue de se procurer des actions comme sur cette frappe croisée qui est repoussée par Perisic en début de seconde mi-temps. Par la suite, il peine à être trouvé par ses coéquipiers. Il harangue, demande le ballon dans la surface mais ne parvient pas à trouver le chemin des filets. Un match plein de la part du Chilien qui termine la rencontre sur les rotules à force de faire le pressing et de remuer la défense compacte londonienne »

Les notes des médias

L’Equipe 5/10 Une tête un peu trop décroisée (3e), puis il est un peu oublié par Clauss (5e). Il frappe à côté (8e), reçoit une bonne passe de Tavares et tire, mais Lloris veille (19e). Une activité incessante, une bonne prise de balle (22e), il est encore pas mal à la 47e avec un contrôle d’une finesse ahurissante. En seconde période, il essaye de gratter des ballons en mode rugueux mais il termine carbonisé. Maxifoot 5/10 l’attaquant de l’Olympique de Marseille a immédiatement montré la voie à ses coéquipiers avec une première opportunité sur une tête trop croisée. Toujours très actif, le Chilien n’a pas ménagé ses efforts pour trouver des combinaisons avec ses coéquipiers. Mis en échec par Lloris sur une frappe puissante en première période, le Marseillais a été plus discret par la suite et a été malheureux sur un tir sauvé par Perisic. – Source: Maxifoot, https://www.maxifoot.fr/football/article-52359.htm#footref Footmercato 6,5/10 s’il n’a pas marqué en première période, il a été précieux à chaque touchée de ballon. En réalisant de très bons appels, le Chilien a été dangereux dans la plupart de ses frappes. Sanchez a été à la conclusion de nombreuses belles opportunités phocéennes. Sa tête croisée a frôlé le poteau de Lloris (3e), alors que sa frappe en pivot puissante a été repoussée par le portier français (19e). Souvent très bien placé, il a montré une grosse activité en décrochant, prenant ainsi ses responsabilités offensives.

