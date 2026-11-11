Après avoir vivement critiqué Bruno Genesio en début de saison, Christophe Dugarry reconnaît les progrès de l’entraîneur marseillais. Dans Rothen s’enflamme sur RMC, le champion du monde 1998 a salué la capacité du technicien et de son groupe à garder leur calme malgré les difficultés. Pour lui, cette sérénité retrouvée explique en grande partie le spectaculaire redressement de l’OM, désormais quatrième de Ligue 1.

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Cinq victoires consécutives en championnat et une qualification européenne relancée grâce au succès à Leverkusen : l’OM a complètement changé de dynamique. Une remontée qui impressionne Christophe Dugarry, pourtant particulièrement critique envers les Marseillais il y a encore quelques semaines.

Lundi, dans Rothen s’enflamme sur RMC, l’ancien attaquant olympien a insisté sur une qualité essentielle de Bruno Genesio : sa capacité à préserver la sérénité de son groupe dans un environnement particulièrement exigeant.

« Il ne pleurniche plus du tout, et pourtant il a exactement le même effectif »

Pour Dugarry, le changement ne concerne pas uniquement les résultats. Il estime que Genesio a lui-même fait évoluer son comportement après avoir beaucoup insisté publiquement sur les limites de son effectif.

« Je trouve intéressant que cette équipe ait réussi à se reprendre, cela montre une force de caractère, quelque chose qui se dégage de cette équipe. Ce qui me marque le plus, c’est que je pense que cette équipe a réussi à revenir dans le jeu, parce qu’elle a gardé son calme. C’est aussi ça la force de Genesio. »

Le consultant n’oublie toutefois pas ses reproches du début de saison.

« C’est pour ça que je le critiquais quand je le voyais pleurnicher… Là, il ne pleurniche plus du tout, et pourtant il a exactement le même effectif. »

Un constat qui tranche avec ses critiques particulièrement sévères après la victoire à Troyes (2-0)↗. À l’époque, Dugarry s’inquiétait de la faiblesse technique de l’équipe, malgré les trois points obtenus.

Il avait également pointé l’absence de véritable collectif en début de saison↗, estimant ne pas encore distinguer la patte de Genesio.

Dugarry : « C’est un très bon entraîneur »

Le champion du monde 1998 considère que Genesio a eu raison d’exprimer ses inquiétudes sur la situation du club, mais que ses plaintes devenaient trop régulières.

Selon lui, le technicien a franchi un cap lorsqu’il a choisi de se concentrer sur les solutions, en maintenant une unité forte avec ses joueurs.

Malgré les difficultés du début de saison et l’absence de renforts estivaux, l’OM a retrouvé des résultats et une certaine solidité collective. Une évolution également soulignée par Éric Di Meco, qui refuse de parler de miracle pour expliquer le travail de Genesio↗.

Dugarry insiste néanmoins sur la nécessité de conserver cette attitude lorsque les résultats sont favorables.

« Il faut garder ton calme quand ça ne va pas, mais aussi quand ça va très bien. Et je pense que c’est l’une des plus grandes forces de Genesio. Il montre que c’est un très bon entraîneur. Mais, même sans recrue, cet effectif doit être dans les cinq premiers du classement. »

Pour Christophe Dugarry, le redressement marseillais est donc mérité, mais il ne doit pas masquer les attentes autour de l’OM. Quatrième après son succès à Lens (2-1), Marseille a retrouvé une place conforme aux ambitions que le consultant estime légitimes, même avec les contraintes actuelles de son effectif.