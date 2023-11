Même si sportivement, surtout en championnat, la mayonnaise a du mal à prendre avec Gennaro Gattuso, les joueurs semblent s’accorder sur le fait que le coach a changé l’ambiance du club après Marcelino. Le Parisien explique les dessous de son adaptation.

Ce dimanche à quelques heures du match face au RC Lens, le journal Le Parisien a publié un article concernant Gennaro Gattuso. L’entraîneur italien serait en quelque sorte tombé amoureux du club, de la ville mais surtout du Vélodrome qu’il automatiquement apprécié en faisant son premier match à domicile. En interne, il aurait également eu un impact fort envers les joueurs et le club comme le raconte le journal francilien ce dimanche.

Il peut engueuler un joueur mais une fois que l’entraînement est terminé, il passe à autre chose

« Gattuso a apporté un vent de fraîcheur dans une période compliquée. Il donne de la confiance à son équipe en étant paternaliste. Il n’est pas père fouettard mais il ne rigole pas non plus. Gattuso est pointilleux et peut engueuler un joueur mais une fois que l’entraînement est terminé, il passe à autre chose. Il a réussi à séduire sans être dans le calcul. Dans un contexte comme Marseille, ça colle parfaitement », a expliqué un membre de l’OM au Parisien ce dimanche.

Reste maintenant à savoir si cela va réussir à se traduire sur le terrain lors des prochaines rencontres, notamment ce soir face au RC Lens où la victoire est impérative.

« On peut parler de coup de foudre » : comment Gennaro Gattuso est tombé amoureux de l’OM

Déclarations d’avant-match

Gennaro Gattuso : « Le match de demain ne sera pas capital pour la saison. On peut penser que c’est le cas au vu du classement mais il reste énormément de rencontres. Lens est l’équipe qui court le plus en L1. C’est une équipe très physique, dans un système très agressif. On a préparé le match, mais on a peu d’énergie après le match de jeudi. Ce n’est pas une excuse. On sera prêt. Il faudra batailler et faire preuve de beaucoup d’attention. Ce sera une grande bataille, a ajouté Gattuso avant de conclure: « On doit jouer verticalement pour éviter la première pression adverse. Je suis ici depuis 50 jours. Il est clair que nous n’avons pas encore atteint la perfection. On essaie surtout de passer la première pression adverse pour imposer notre jeu. »

Franck Haise : « En fin de saison dernière, à la 34e journée, celui-ci était déterminant. C’est un match qui revêt une importance pour essayer d’intégrer la première partie du tableau et se rapprocher des huit premières places. Pour la suite on verra car des équipes ont pris beaucoup d’avance.On va affronter une équipe très solide, qui encaisse très peu de buts et qui concède peu d’occasions. C’est une équipe très hermétique, pas facile à bouger. C’est une équipe généreuse, ce sera à nous d’être à la hauteur et de trouver des solutions »