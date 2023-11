OM : Les stats peu rassurantes sur l’arbitre face au RC Lens

Ce dimanche soir l’Olympique de Marseille affronte le RC Lens à Bollaert. Benoit Bastien sera au sifflet et le moins que l’on puisse dire, c’est que ses stats sont désastreuses avec les Marseillais.

L’Olympique de Marseille se déplace ce dimanche soir à Lens pour y affronter les hommes de Franck Haise. Lors de ce match, ce sera Benoit Bastien qui sera au sifflet. Avec cet arbitre, les Olympiens n’ont gagné que 24,2% de leurs rencontres comme l’explique StatsOMP sur Twitter.

Il est le pire arbitre que l’OM connaît en Ligue 1 avec près d’un match sur deux perdu. Des statistiques peu rassurantes alors que les Marseillais doivent absolument engranger des points en championnat après un début de saison très compliqué et une actuelle 9e place avec un match en retard.

🏁 L’#OM perd près d’une rencontre sur 2 quand Benoit Bastien est au sifflet, ne gagnant que 24.2% de ses matchs. Aucun arbitre ne fait pire. Il est après Benoit Millot l’arbitre qui utilise le plus la VAR lorsqu’il arbitre l’OM. 4 fois la VAR a été utilisée contre Lens, à 3… pic.twitter.com/b6wIG2E7bM — ⓢⓣⓐⓣⓢⓄⓂⓅ (@StatsOmp) November 11, 2023

Le match de demain ne sera pas capital pour la saison

Gennaro Gattuso a évoqué le match face à Lens ce samedi en conférence de presse: « Le match de demain ne sera pas capital pour la saison. On peut penser que c’est le cas au vu du classement mais il reste énormément de rencontres. Lens est l’équipe qui court le plus en L1. C’est une équipe très physique, dans un système très agressif », a constaté le coach marseillais.

« On a préparé le match, mais on a peu d’énergie après le match de jeudi. Ce n’est pas une excuse. On sera prêt. Il faudra batailler et faire preuve de beaucoup d’attention. Ce sera une grande bataille, a ajouté Gattuso avant de conclure: « On doit jouer verticalement pour éviter la première pression adverse. Je suis ici depuis 50 jours. Il est clair que nous n’avons pas encore atteint la perfection. On essaie surtout de passer la première pression adverse pour imposer notre jeu. »