OM : “Il n’y a jamais eu de désunion”, Longoria revient sur la semaine polémique

En marge de l’inauguration d’un stade à la Friche de la Belle de Mai, Pablo Longoria s’est exprimé sur la semaine agitée avant le match vs Toulouse.

“Ce qu’il fallait était une réaction. Ça me dérange toujours que vous sachiez les choses du vestiaire. Parfois, tu dois trouver la réaction de tout le monde. Ce qui était important cette semaine, c’est qu’on s’est fixé un objectif. Il n’y a pas de désunion, c’est tout le contraire. Tout le monde va dans la même direction avec des objectifs très clairs”, a déclaré le président de l’OM ce lundi en marge de l’inauguration d’un stade à la Friche de la Belle de Mai.

“On attendait une réaction”: Pablo Longoria sort du silence après la semaine agitée de l’OM https://t.co/G17fgSaRrl via @RMCSport — Florent Germain (@flogermain) April 7, 2025

“Ils veulent que ce soit le bordel ! “

Intervenant sur les ondes de RMC, Daniel Riolo a pointé du doigt une équipe « fébrile », estimant que la victoire ne masque pas les lacunes dans le jeu de l’OM. « Pour ne pas voir de la fragilité, franchement, il faut être aveugle ce soir », a-t-il lancé en ouverture. Selon lui, si De Zerbi tente de mettre en place une identité de jeu depuis le début de la saison, celle-ci ne prend pas, ni dans les résultats ni dans l’adhésion du public.

« J’ai cru à un moment qu’on voyait quelque chose, mais l’OM, c’est un club très particulier. […] Non seulement cela ne prend pas, mais en plus tout le monde s’en fout à Marseille », a-t-il ajouté, rappelant que le contexte phocéen exige un style plus direct, plus agressif, incarné selon lui par l’ancien entraîneur Igor Tudor.

A lire aussi : OM : L’incroyable volée à la Zidane d’Adrien Rabiot !

Le débrief du match en direct sur YouTube !

A lire aussi : OM – TFC (3-2) De Zerbi : ” Moi aussi j’ai fait des erreurs”

Malgré les trois buts inscrits, Riolo a jugé la prestation marseillaise insuffisante, notamment en première période : « Avec toutes les erreurs techniques et une première mi-temps catastrophique… » Il a toutefois reconnu l’impact de certaines actions individuelles, citant notamment le but de Greenwood comme un tournant, dans un match qu’il qualifie de « bordélique », au sens presque valorisant pour le public marseillais.

« À l’OM, ils veulent ça », insiste-t-il, en référence à l’intensité et à l’énergie brute plus qu’à une possession stérile. « Les redoublements de passes, la possession… honnêtement, dans le stade, je pense que tout le monde s’en fout. Ils veulent que ce soit le bordel, qu’il y ait une sorte de furia, que ça pousse… »

En conclusion, Daniel Riolo estime que le projet de De Zerbi n’a pas encore trouvé sa place à Marseille. « Peut-être qu’un jour il va y arriver à construire du jeu, mais pour l’instant, ce n’est pas ça qui marche. » Une mise en garde, alors que l’OM, toujours en course pour une place sur le podium, reste sous pression à l’approche du sprint final.