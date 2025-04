OM : “Il n’y aura pas de crise”, l’annonce de Nabil Djellit !

Sur les réseaux sociaux, Nabil Djellit a pris l’habitude de commenter l’actualité de l’OM. Il annonce que les autres clubs concurrents au podium ont sauvé les Marseillais d’une crise !

Cette journée de Ligue 1 était essentielle pour la course à la deuxième place de Ligue 1 derrière le PSG. Sur les réseaux sociaux, Nabil Djellit a publié un post voyant une accalmie du côté de l’OM après les résultats de ce vendredi et de ce samedi avant la réception de Toulouse au Vélodrome. “Nantes et Brest font le boulot pour l’OM. Il n’y aura pas de crise. Froidement”, a publié le journaliste, évoquant les défaites de Nice et Monaco.

Nantes et Brest font le boulot pour l’OM. Il n’y aura pas de crise. Froidement. — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) April 5, 2025

Seul le terrain peut emmener la sérénité..

En effet, pour l’ancien monégasque, seul le terrain pourra remettre de l’ordre et redonner un second souffle à la fin de saison marseillaise qui pourrait tourner au vinaigre s’il n’y a pas de réaction.Dans ce contexte tendu, Emmanuel Petit a donc pris la parole dans Rothen s’enflamme pour évoquer l’importance pour l’OM de réagir dès ce dimanche :

“C’est le terrain qui sera le seul juge dans cette histoire-là et c’est le terrain qui t’amène la sérénité, la possibilité d’enlever les nuages et l’orage qui est en train de gronder sur le Vélodrome (Tu penses qu’une victoire règlerait tout ?) Tout non, mais ça te donne du temps en fait, surtout pour jouer la finale qui se prolonge derrière contre Monaco c’est vrai. Tu pourrais préparer dans les meilleures dispositions justement ce match qui est pour moi l’un des tournants majeurs de l’OM cette saison en championnat. Sachant que tous les matchs sont très importants, évidemment, mais notamment ces matchs face aux concurrents directs pour le podium notamment, et la Champion’s League.”