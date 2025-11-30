OM : Il n’y avait pas pénalty pour Nabil Djellit (qui pointe d’autres erreurs )

L’Olympique de Marseille a laissé filer une opportunité majeure. Alors que le PSG avait perdu plus tôt dans la journée à Monaco, l’OM pouvait s’emparer seul de la tête du classement. Mais le nul 2-2 contre Toulouse au Vélodrome a relancé la frustration… et déclenché une polémique autour d’un penalty non sifflé juste avant l’égalisation toulousaine.

Le penalty oublié qui fait réagir Marseille

À 2-1 pour l’OM, le jeune Paixão semble clairement poussé dans la surface. Une action jugée évidente par de nombreux observateurs — au point que le directeur sportif marseillais a publié sur Twitter une capture d’écran montrant le geste litigieux, sans un mot, mais avec une froideur qui en disait long.

Cette action, non sanctionnée, a précédé de quelques secondes l’égalisation de Toulouse. De quoi nourrir un profond sentiment d’injustice.

Djellit tranche : « Pour moi, il n’y a pas du tout penalty… mais Rulli coûte le nul »

Nabil Djellit, journaliste à L’Équipe, a tenu à revoir les images avant de se prononcer.

« Par acquis de conscience, j’ai revu les images, et non image arrêtée. Pour moi, il n’y a pas du tout penalty. En revanche, Rulli sort à contre-temps sur la dernière situation. C’est clairement ce qui coûte le nul à l’OM et donc la place de leader tant désirée. »

Une analyse qui tranche avec celle des dirigeants marseillais, mais qui pointe une erreur décisive du gardien argentin dans le temps additionnel.

« Quand on veut être champion, ces points-là font très mal »

Dans une seconde déclaration, Djellit évoque la portée sportive de cette occasion manquée :

« Comme contre Angers, quand on veut être Champion de France, c’est le genre de points perdus qui font très mal. Et pourtant le PSG joue le jeu en ne marchant pas sur la L1… »

Pour lui, l’OM manque trop souvent les rendez-vous clés qui font les champions — d’autant plus que le PSG semble moins souverain cette saison.