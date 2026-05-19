Mercato OM : Il officialise son départ, “je pars avec beaucoup d’émotions…”

L’Olympique de Marseille a acté un nouveau mouvement dans son effectif. Prêté cette saison par l’Inter Milan, Benjamin Pavard a confirmé son départ du club marseillais à travers une publication Instagram publiée lundi soir. Le défenseur français ne sera pas conservé par l’OM, qui n’a pas levé l’option d’achat estimée à 15 millions d’euros.

Benjamin Pavard confirme son départ de l’OM

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L’aventure marseillaise de Benjamin Pavard aura donc duré une seule saison. Arrivé à l’OM lors du dernier mercato estival sous la forme d’un prêt en provenance de l’Inter Milan, le défenseur de 30 ans ne poursuivra pas l’aventure sur la Canebière. Comme indiqué plus tôt dans la journée, le club phocéen a décidé de ne pas activer l’option d’achat estimée à 15 millions d’euros.

Quelques heures plus tard, l’international français a officialisé son départ via ses réseaux sociaux. Dans un message publié sur Instagram, Benjamin Pavard a tenu à remercier le club et les supporters marseillais après une saison compliquée sur le plan sportif.

« Une page se tourne aujourd’hui avec l’Olympique de Marseille. Porter ce maillot restera une expérience forte dans ma carrière et dans ma vie. J’ai toujours essayé de tout donner sur le terrain et de représenter ce club avec respect et engagement. »

Un prêt globalement raté pour le défenseur français

Le passage de Benjamin Pavard sous les couleurs de l’Olympique de Marseille n’aura jamais réellement répondu aux attentes. Recruté pour apporter son expérience du très haut niveau après son passage au Bayern Munich et à l’Inter Milan, le défenseur n’a pas réussi à s’imposer durablement dans la rotation marseillaise.

Entre performances irrégulières et difficultés collectives traversées par l’OM cette saison en Ligue 1, le prêt du champion du monde 2018 laisse un sentiment mitigé. Malgré cela, le joueur a tenu à saluer le vestiaire marseillais dans son message d’adieu.

« Je pars avec beaucoup d’émotions, des leçons et le souvenir d’un vestiaire resté uni jusqu’au bout. Merci au club, au staff, à mes coéquipiers et à toutes celles et ceux qui ont été derrière nous cette saison. Bonne continuation à l’OM pour la suite. »

Le départ de Benjamin Pavard ouvre désormais un nouveau chantier pour l’OM, qui devra renforcer son secteur défensif lors du prochain mercato estival.