OM : Il raconte comment il voulait créer la surprise en finale d’Europa League…

En mai 2018, l’Olympique de Marseille avait l’occasion de soulever un trophée européen. L’équipe de Rudi Garcia s’était hissée en finale de la Ligue Europa face à l’Atlético Madrid, mais les Phocéens avaient été dominés 0-3 par les Colchoneros. Ce soir-là, Antoine Griezmann avait marqué un doublé (21e et 49e) avant que Gabi n’achève les espoirs marseillais à la 89e minute.

Sur RMC, l’ancien défenseur marseillais Adil Rami, titulaire lors de cette rencontre, est revenu sur cette soirée amère. Le champion du monde 2018 a livré un regard critique sur la stratégie mise en place face aux Espagnols, une équipe réputée pour son efficacité et son réalisme.

Rami dévoile le conseil qu’il avait donné à l’OM



Interrogé sur la finale, Rami a expliqué avoir tenté de partager son expérience acquise en Espagne. À l’époque, il avait affronté l’Atlético avec le Séville d’Unai Emery, un entraîneur qui avait opté pour un plan de jeu atypique. « J’y ai cru. Sincèrement, j’ai pensé qu’on pouvait créer la surprise. Et je savais comment jouer contre l’Atlético Madrid. Avec Unai Emery à Séville, on était parti jouer là-bas. Il avait changé complètement sa manière de jouer contre eux. Il avait dit : “On ne va pas jouer au foot, on va faire que des chandelles, on va aller au deuxième ballon et on va éviter de jouer car c’est une équipe qui se nourrit des erreurs, de relance ou autre” », a confié l’ancien Marseillais.

Fort de cette expérience, Rami a tenté de convaincre ses coéquipiers de privilégier un jeu plus direct, quitte à sacrifier le spectacle : « À l’OM, j’en avais parlé un peu à l’équipe, et j’avais dit : “Ouais les gars, on s’en fout d’être moches, le plus important c’est la victoire”. Au final, on a essayé de relancer, ça a fait but derrière. Et pour revenir contre une équipe aussi talentueuse… »