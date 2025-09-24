OM : Il va falloir être patient avec Igor Paixão !

L’OM s’est imposé 1-0 face au PSG après 14 ans de disette en Ligue 1. Une victoire importante lors de la 5e journée du championnat décalée à ce lundi suite aux orages de dimanche. Voici la note et l’appréciation d’Igor Paixão lors de cette rencontre disputée au Vélodrome.
L’OM a frappé d’entrée grâce à Nayef Aguerd, buteur de la tête après un centre de Greenwood et une sortie manquée de Chevalier. Les Marseillais, portés par un pressing haut et une belle intensité, ont ensuite manqué de peu le break avec une frappe de Gouiri sur la barre. Le PSG, en manque de justesse et souvent bousculé, a bien tenté de réagir mais s’est heurté à un Rulli impérial dans sa cage. Le gardien argentin a multiplié les parades, notamment face à Vitinha, Kvaratskhelia et Fabian Ruiz. À la pause, l’OM menait logiquement face à des Parisiens sans solutions offensives.
En seconde période, Paris a accentué sa domination mais n’a jamais trouvé la faille. Malgré l’entrée d’Aubameyang qui a raté le but du break en fin de match, Marseille a tenu bon grâce à sa solidité défensive. De Zerbi, expulsé dans les arrêts de jeu, a assisté depuis les vestiaires au succès des siens. Grâce à ce réalisme (deux tirs cadrés, un but), l’OM s’impose 1-0 et met fin à une série de neuf matchs sans victoire contre Paris. Les Phocéens grimpent à la 6e place, tandis que le PSG perd son fauteuil de leader au profit de Monaco.
La note d’Igor Paixão : 4 / 10
Son appréciation
Pour sa première titularisation en Ligue 1, l’ailier brésilien a vécu un Classique compliqué. Volontaire mais trop brouillon, il a multiplié les pertes de balle et manqué de justesse dans ses choix, peinant à peser offensivement. On retiendra tout de même une belle reprise juste avant la pause (45+3), mais son manque d’impact l’a conduit à céder sa place à Aubameyang dès l’heure de jeu (61e). Une entrée en matière difficile à ce niveau. Les supporters marseillais vont devoir patienter, le Brésilien a été blessé et n’a pas vécu une préparation optimale…
Les notes des médias
|Note de L’Equipe
|4/10
|
Pour sa première titularisation, l’ailier brésilien a été un ton en dessous de ses coéquipiers avec quelques mauvais choix et des erreurs techniques sur des situations dangereuses. Remplacé par Pierre-Emerick AUBAMEYANG (61e).
|Note de La Provence
|3.5/10
|
Sa première titularisation n’était pas un cadeau et il n’a jamais décollé ni réussi à entrer dans son match. Plein de volonté mais trop brouillon malgré une belle reprise (45+3). Remplacé par Aubameyang (61).
|Note de Maxifoot
|4/10
|Un Classique pour sa première titularisation en Ligue 1… Ce n’était pas forcément un cadeau pour l’ailier brésilien. Trop tendre, le renfort estival a eu du mal à faire des différences et à résister dans les duels. On retiendra tout de même sa reprise de volée juste à côté en fin de première période.
|Note de FootMercato
|3/10
|Pour sa première titularisation, le Brésilien a été très inquiétant en première période. Perdant une grande majorité de ses ballons, l’ancien de Feyenoord s’est fréquemment caché et n’a pas cherché à exploiter face à son vis-à-vis. Constamment dépassé, la recrue à 35 millions d’euros a semblé être perdu à de nombreuses reprises. S’illustrant juste avant la pause avec une belle demi-volée, il n’aura rien proposé jusqu’à son changement à l’heure de jeu pour Pierre-Emerick Aubameyang (61e).