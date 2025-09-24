OM : Il va falloir être patient avec Igor Paixão !

L’OM s’est imposé 1-0 face au PSG après 14 ans de disette en Ligue 1. Une victoire importante lors de la 5e journée du championnat décalée à ce lundi suite aux orages de dimanche. Voici la note et l’appréciation d’Igor Paixão lors de cette rencontre disputée au Vélodrome.

L’OM a frappé d’entrée grâce à Nayef Aguerd, buteur de la tête après un centre de Greenwood et une sortie manquée de Chevalier. Les Marseillais, portés par un pressing haut et une belle intensité, ont ensuite manqué de peu le break avec une frappe de Gouiri sur la barre. Le PSG, en manque de justesse et souvent bousculé, a bien tenté de réagir mais s’est heurté à un Rulli impérial dans sa cage. Le gardien argentin a multiplié les parades, notamment face à Vitinha, Kvaratskhelia et Fabian Ruiz. À la pause, l’OM menait logiquement face à des Parisiens sans solutions offensives.

En seconde période, Paris a accentué sa domination mais n’a jamais trouvé la faille. Malgré l’entrée d’Aubameyang qui a raté le but du break en fin de match, Marseille a tenu bon grâce à sa solidité défensive. De Zerbi, expulsé dans les arrêts de jeu, a assisté depuis les vestiaires au succès des siens. Grâce à ce réalisme (deux tirs cadrés, un but), l’OM s’impose 1-0 et met fin à une série de neuf matchs sans victoire contre Paris. Les Phocéens grimpent à la 6e place, tandis que le PSG perd son fauteuil de leader au profit de Monaco.

La note d’Igor Paixão : 4 / 10

Son appréciation

Pour sa première titularisation en Ligue 1, l’ailier brésilien a vécu un Classique compliqué. Volontaire mais trop brouillon, il a multiplié les pertes de balle et manqué de justesse dans ses choix, peinant à peser offensivement. On retiendra tout de même une belle reprise juste avant la pause (45+3), mais son manque d’impact l’a conduit à céder sa place à Aubameyang dès l’heure de jeu (61e). Une entrée en matière difficile à ce niveau. Les supporters marseillais vont devoir patienter, le Brésilien a été blessé et n’a pas vécu une préparation optimale…

Les notes des médias