OM : “Ils ont appelé les supporters”, Zeroual révèle un épisode sensible

Lors d’un entretien accordé au podcast Ils Font Marseille, Rachid Zeroual est revenu sur l’un des épisodes les plus sensibles de l’histoire récente de l’OM. Le vice-président des South Winners a détaillé les raisons profondes de son désaccord avec Didier Deschamps, un conflit qui remonte à 2009, au moment de l’éviction de Pape Diouf.

Selon Zeroual, l’attitude de l’actuel sélectionneur de l’équipe de France aurait joué un rôle déterminant dans la crise interne qui a secoué le club cette année-là. « Pape Diouf se fait licencier, José Anigo, en solidarité, propose sa démission au club, en pensant que Deschamps allait être solidaire. En fait non », a-t-il expliqué dans le podcast. Une prise de position qui relance un dossier sensible, longtemps resté sous tension dans l’environnement marseillais.

Les groupes de supporters appelés à intervenir

Zeroual va plus loin et décrit une manœuvre orchestrée, selon lui, pour affaiblir José Anigo : « Deschamps avait un autre plan : mettre son agent (Jean-Pierre Bernès, NDLR) à la place d’Anigo. Et pour accélérer les choses, ils n’ont rien trouvé de mieux que d’appeler les groupes de supporters pour les aider à décapiter Anigo. »

Ce moment clé s’inscrivait dans un contexte déjà explosif. Robert Louis-Dreyfus, propriétaire de l’OM, était alors affaibli par la maladie. Il était notamment accompagné et conseillé par Vincent Labrune, aujourd’hui président de la LFP. C’est sous ce duo décisionnaire que Pape Diouf avait été évincé après cinq années de présidence, officiellement pour des « divergences ».

COUPS DE GUEULE, COUPS DE SANG … : RACHID ZEROUAL, PATRON DES WINNERS RACONTE L’OM DE L’INTÉRIEURhttps://t.co/883K799K9R — Ils font Marseille (@IFM13000) November 19, 2025



Après cet épisode, le club a pourtant connu deux saisons de réussite, marquées par plusieurs titres, avant de replonger dans une crise profonde. La relation entre Deschamps et Anigo s’est détériorée jusqu’à provoquer une rupture nette, sur fond de tensions arbitrées, parfois directement, par les groupes de supporters dont Rachid Zeroual faisait partie.