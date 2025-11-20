Info Chrono
Accueil / OM Actualités / OM : “Ils ont appelé les supporters”, Zeroual révèle un épisode sensible
OM Actualités

OM : “Ils ont appelé les supporters”, Zeroual révèle un épisode sensible

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Rachid ZEROUAL, Fans Marseille clashes with the security prior the Ligue 1 Uber Eats match between Ajaccio and Olympique de Marseille at Stade Francois Coty on June 3, 2023 in Ajaccio, France. (Photo by Johnny Fidelin / Icon Sport) - Photo by Icon Sport

Lors d’un entretien accordé au podcast Ils Font Marseille, Rachid Zeroual est revenu sur l’un des épisodes les plus sensibles de l’histoire récente de l’OM. Le vice-président des South Winners a détaillé les raisons profondes de son désaccord avec Didier Deschamps, un conflit qui remonte à 2009, au moment de l’éviction de Pape Diouf.

 

Selon Zeroual, l’attitude de l’actuel sélectionneur de l’équipe de France aurait joué un rôle déterminant dans la crise interne qui a secoué le club cette année-là. « Pape Diouf se fait licencier, José Anigo, en solidarité, propose sa démission au club, en pensant que Deschamps allait être solidaire. En fait non », a-t-il expliqué dans le podcast. Une prise de position qui relance un dossier sensible, longtemps resté sous tension dans l’environnement marseillais.

 

Les groupes de supporters appelés à intervenir

 

Zeroual va plus loin et décrit une manœuvre orchestrée, selon lui, pour affaiblir José Anigo : « Deschamps avait un autre plan : mettre son agent (Jean-Pierre Bernès, NDLR) à la place d’Anigo. Et pour accélérer les choses, ils n’ont rien trouvé de mieux que d’appeler les groupes de supporters pour les aider à décapiter Anigo. »

 

 

Ce moment clé s’inscrivait dans un contexte déjà explosif. Robert Louis-Dreyfus, propriétaire de l’OM, était alors affaibli par la maladie. Il était notamment accompagné et conseillé par Vincent Labrune, aujourd’hui président de la LFP. C’est sous ce duo décisionnaire que Pape Diouf avait été évincé après cinq années de présidence, officiellement pour des « divergences ».

 


Après cet épisode, le club a pourtant connu deux saisons de réussite, marquées par plusieurs titres, avant de replonger dans une crise profonde. La relation entre Deschamps et Anigo s’est détériorée jusqu’à provoquer une rupture nette, sur fond de tensions arbitrées, parfois directement, par les groupes de supporters dont Rachid Zeroual faisait partie.

