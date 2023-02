OM : Impressionné par les supporters, Malinovskyi lance déjà le 1/4 de finale !

L’Olympique de Marseille s’est imposé sur le score de 2-1 face au PSG ce mercredi soir. Ruslan Malinovskyi a été buteur sur cette rencontre et a livré son ressenti à chaud pour le site officiel de l’OM.

Après cette magnifique victoire de l’OM au Vélodrome ce mercredi soir, l’Olympique de Marseille file en 1/4 de finale de Coupe de France. Ruslan Malinovskyi, buteur face au PSG a répondu aux questions du média du club après la rencontre. L’international ukrainien est déjà focus sur la prochaine échéance marseillaise dans cette compétition !

« C’était un match incroyable et une ambiance incroyable également. C’est spécial, on sait que c’est le classico en France. Nous étions très motivés pour ce match, nous voulions donner le maximum et je pense que nous méritons la victoire. L’ambiance, le public, c’était fabuleux. Les supporters nous ont poussés et cette victoire est pour eux. Cela fait longtemps qu’ils attendaient un succès contre cet adversaire à domicile. On a tout donné, je tiens à dire merci à toute l’équipe, à ceux sur le terrain et ceux en dehors. Nous sommes une équipe, peu importe qui joue et qui ne joue pas, il faut rester soudé. On travaille pour un seul résultat, on doit se battre pour ce résultat. Aujourd’hui, on a vu tout le monde se battre pour cette belle victoire. Il reste des matchs, on doit attendre le tirage du prochain tour. On se préparera de la même manière que contre Paris avec la même concentration et le même état d’esprit sur le terrain. » Ruslan Malinovskyi – Source : OM.fr

Aucun joueur du PSG n’est titulaire dans cet OM — Riolo

»Tout ce qu’on voit du PSG, toutes les carences, tout ce qu’on dit à longueur de semaine sur les deux attaquants qui sont cramés. Ils sont capables de fulgurances, mais il n’y a plus rien en eux. Il n’y a plus le très haut niveau. En 10 ans je me souviens des soirées où je disais qu’il y a même pas un marseillais qui peut s’assoir sur le banc du PSG. Ce soir il n’y a pas un parisien titulaire dans l’équipe de l’OM. Dans le jeu et au niveau des attaquants, il n’y a pas un parisien que je met titulaire à la place d’un marseillais. C’est juste un constat. » Daniel Riolo – Source : After Foot/RMC (8/02/2023)