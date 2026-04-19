OM : “inaudible”, “échec”… la sortie très forte de Nabil Djellit qui vise Benatia

La crise s’intensifie autour de l’Olympique de Marseille après une nouvelle contre-performance qui fragilise encore un peu plus la fin de saison. Alors que le club lutte toujours pour accrocher une place européenne, les critiques se multiplient, notamment après les déclarations musclées de Medhi Benatia sur le niveau de son effectif.

Sur son compte X, Nabil Djellit a livré une analyse tranchante de la situation, pointant directement la responsabilité du dirigeant dans la construction du groupe actuel et dans la perte d’autorité en interne.

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« Le diagnostic au “Bazooka” de Benatia est bon sur le niveau indigne des joueurs. Mais il est aussi à l’origine de ce groupe supposé OM compatible. C’est son échec. A mon sens, il est désormais inaudible. Les joueurs ont compris c’était pour lui à l’OM. »

Cette prise de position met en lumière un problème central : au-delà des performances jugées insuffisantes des joueurs, c’est la cohérence du projet sportif qui est remise en question. Le recrutement et la gestion du vestiaire apparaissent aujourd’hui comme des éléments clés dans les difficultés rencontrées par l’OM.

À quelques journées de la fin, cette perte de crédibilité évoquée pourrait peser lourd. Dans un contexte déjà tendu, la capacité du club à remobiliser son groupe sera déterminante pour sauver une saison qui semble de plus en plus fragile.