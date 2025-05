OM : Incertitude sur l’avenir de De Zerbi ?

Après avoir qualifié l’OM en Ligue de Champions lors du dernier match face au Havre, Roberto De Zerbi a célébré avec ses joueurs et les supporters. Cependant, plusieurs tensions avec la direction pourraient ressortir et mettre en doute le futur du coach italien à l’OM.

Après la qualification directe au bout des derniers matchs de championnat, De Zerbi et ses hommes ont pu souffler un bon coup. Le principal objectif aura été atteint et Marseille va retrouver la plus prestigieuse des coupes européennes la saison prochaine. Une nouvelle importante autant sportivement qu’économiquement pour l’OM qui avait cruellement besoin de cette qualification pour renflouer ses caisses.

Mais si l’euphorie d’une saison réussie s’est emparée des Olympiens depuis plusieurs jours, La Provence révèle que certaines tensions remontant à plusieurs mois pourraient ressortir entre le coach et la direction. Le journal marseillais met en lumière des désaccords qui auraient eu lieu lors du mercato d’hiver. En cause, l’absence de renfort défensif aurait été pointée du doigt par le tacticien italien qui aurait également été agacé par la lenteur des avancées sur certains dossiers.

De tensions sur le mercato ?

Cependant, avec la qualification et le soulagement d’avoir fini une saison longue et rythmé par diverses polémiques, l’ambiance pourrait être différente depuis plusieurs jours du côté de la Commanderie. Mais si à l’heure actuelle tout semble aller pour le mieux, le quotidien révèle que les tensions hivernales pourraient ressurgir lors de cet été qui s’annonce également très long pour la direction.

Avec plusieurs pistes, notamment sur le secteur défensif, l’OM devrait encore passer un cap dans le renforcement de son effectif. Une période de mercato qui s’annonce crucial alors que l’on sait que De Zerbi avait quitté le club de Brighton en raison de désaccord avec sa direction. On sait également que l’AC Milan fait des yeux doux au coach italien depuis un moment, même si De Zerbi a plusieurs fois réaffirmé son désir de rester ” quatre, cinq ans “ du côté de Marseille. Affaire à suivre…