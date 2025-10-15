Info Chrono
OM Infirmerie : Les toutes dernières infos sur la blessure de Gouiri !
OM Actualités

OM Infirmerie : Les toutes dernières infos sur la blessure de Gouiri !

Par La rédaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Amine Gouiri rassure après sa blessure avec l’Algérie, mais reste incertain pour OM–Le Havre

Bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille. Sorti sur blessure mardi soir lors de la victoire de l’Algérie contre l’Ouganda (2-1) en qualifications pour la Coupe du monde 2026, Amine Gouiri a passé des examens rassurants à son retour à Marseille. Victime d’un violent choc avec le gardien ougandais Omar Magoola, l’attaquant marseillais ne souffre finalement d’aucune commotion cérébrale, bien que le protocole ait été appliqué par précaution.

 

En revanche, l’international algérien reste surveillé pour une douleur à l’épaule droite, remise en place par les médecins de la sélection. Il sera de nouveau examiné dans les prochaines 24 heures par le staff médical de l’OM. Sa participation au match contre Le Havre, samedi au Vélodrome, demeure incertaine. Une nouvelle rassurante malgré tout pour les supporters marseillais, qui craignaient une blessure plus sérieuse de leur attaquant.

