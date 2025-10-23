OM : Injuste pour Vermeeren !

L’OM s’est incliné 2-1 face au Sporting en Ligue des Champions. Une défaite frustrante car les marseillais dominaient la rencontre avant le carton rouge. Voici la note et l’appréciation d’Arthur Vermeeren lors de cette rencontre.
L’Olympique de Marseille s’est incliné sur la pelouse du Sporting Portugal après une rencontre renversante. Pourtant, les hommes de Roberto De Zerbi avaient parfaitement entamé le match, ouvrant le score grâce à Igor Paixão après un contre éclatant initié par Pierre-Emerick Aubameyang. Les Phocéens dominaient alors le jeu, bien organisés et dangereux en transition, mais tout a basculé avant la pause avec l’expulsion d’Emerson Palmieri pour un second avertissement. Malgré quelques parades décisives de Geronimo Rulli, l’OM est rentré aux vestiaires avec un mince avantage, difficile à préserver.
Réduits à dix, les Marseillais ont logiquement reculé, concédant la possession et subissant la pression lisboète. En seconde période, le Sporting a su profiter de sa supériorité numérique pour inverser la tendance. Les entrées de Geny Catamo et Alisson Santos ont dynamisé l’attaque portugaise, le premier égalisant avant que le second ne scelle la victoire d’un tir puissant dévié par Benjamin Pavard. L’OM, courageux mais trop esseulé devant, n’a jamais réussi à se remettre dans le match, malgré l’activité d’Aubameyang. Les Lisboètes, plus frais et plus incisifs, ont logiquement pris le dessus jusqu’au coup de sifflet final. Cette défaite (2-1) laisse un goût amer aux Marseillais, passés tout près d’un exploit avant de s’effondrer physiquement et numériquement.
La note d’Arthur Vermeeren : 5.5 / 10
Son appréciation
De retour dans le onze de départ, Vermeeren a montré un sang-froid remarquable et une justesse technique dans ses sorties de balle. Bien placé pour servir de relais et gratter des ballons, il a su apporter stabilité et intelligence dans le jeu, même si son impact a été moins flamboyant que face à l’Ajax. Remplacé à la pause par O’Riley pour des raisons tactiques, le Belge a livré une prestation solide mais discrète, efficace sans briller. Assez injuste pour lui qui joue peu, De Zerbi a expliqué qu’il voulait un milieu plus solide à 10 contre 11.
Les notes des médias
|Note de L’Equipe
|6/10
|
Préféré à O’Riley, il a affiché un sang-froid stupéfiant et une justesse étonnante dans les sorties de balle. Précieux aussi pour trouver les intervalles dans ses passes plus offensives, il a été remplacé par Matt O’Riley (46e, note : 3), peut-être pour des raisons tactiques. Ce dernier a eu un mal fou à trouver un placement juste et à exister.
|Note de La Provence
|5.5/10
|
L’art d’être au bon endroit, au bon moment. Toujours intelligemment placé pour servir de relais à la construction ou gratter des ballons, l’espoir belge, de retour dans le onze de départ, a quand même été moins en vue que face à l’Ajax.
|Note de Maxifoot
|5/10
|Préféré à O’Riley pour accompagner Højbjerg, le Belge a incarné un choix intéressant pour l’entraîneur Roberto De Zerbi. Malgré un début de match mitigé, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille est monté en puissance avec un bel impact à la récupération et une vraie qualité technique dans ses relances sur la suite de la première période.
|Note de FootMercato
|4.5/10
|Après sa prestation convaincante face à l’Ajax, le milieu belge était très attendu ce mercredi sur la pelouse du Sporting. On ne l’a d’abord pas reconnu, dans des premières minutes délicates pour conserver le cuir. Il s’est peu à peu lâché mais il n’a pas rayonné comme lors de la précédente journée. Du jeu simple, mais pas de flamboyance.