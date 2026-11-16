La trêve internationale se déroule sans nouveau pépin physique signalé pour les joueurs de l’OM. Plusieurs Olympiens ont également participé à des victoires avec leur sélection, à l’image de Pierre-Emile Hojbjerg, Nayef Aguerd, Amine Gouiri et Tochukwu Nnadi.

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Hojbjerg décisif avec le Danemark

Selon La Provence↗, Pierre-Emile Hojbjerg a vécu une soirée réussie samedi à Braga contre le Portugal. Titulaire avec le Danemark, le milieu marseillais a inscrit un but et délivré une passe décisive lors du large succès danois (1-4). Cette victoire permet au Danemark de s’installer à la deuxième place de sa poule de Ligue des nations, en bonne position pour atteindre les quarts de finale. Les Danois doivent encore affronter la Norvège mardi à Copenhague, à partir de 20h45.

Les internationaux africains participent aux succès

Avec l’Algérie, Himad Abdelli et Amine Gouiri ont pris part à la victoire contre le Togo (1-0), samedi à Tizi Ouzou. Le milieu est entré dans la dernière demi-heure, tandis que l’attaquant a débuté la rencontre avant de céder sa place. Les deux joueurs doivent retrouver les Togolais mardi à Lomé, à 17h. Tochukwu Nnadi a lui aussi connu la victoire avec le Nigeria face à la Tanzanie (3-1). Titulaire, le milieu olympien a été remplacé à la mi-temps. Un nouveau rendez-vous contre les Tanzaniens est programmé↗ mardi à l’Amaan Stadium de Zanzibar, à 14h.

Le Maroc de Nayef Aguerd s’est largement imposé face au Niger (5-1), vendredi à Casablanca. Titulaire en défense centrale, le joueur de l’OM retrouvera également le Niger mardi↗ à Rabat, à 21h. Seul Olympien battu chez les A, Geoffrey Kondogbia a subi un revers avec la Centrafrique contre le Bénin (4-1) et doit jouer une nouvelle fois cette sélection lundi à 17h.

Des résultats contrastés chez les jeunes

Avec les U23 algériens, Keyliann Bezahaf et Hilan Hamzaoui se sont inclinés contre l’Eswatini (2-1) dans le deuxième tour des éliminatoires de la CAN 2027. Ils tenteront de prendre leur revanche lundi à 18h. Les U19 français Milan Leccese et Antoine Valero ont disputé les deux rencontres contre la Norvège, remportée 6-0 avec un but de Leccese, puis l’Irlande, conclue sur un score de 2-2. Leur dernier match sera joué mardi contre la Grèce. Enfin, Enzo Makumba, Samy Bedja, Eliott Leprieur et Elies Diallo ont débuté le Tour 1 de l’Euro U17 par une victoire contre le Luxembourg (3-0), avant d’affronter l’Italie mardi à 11h.