OM : 23 internationaux en sélection, Paixao rassure et plusieurs pistes vente OM au Moyen-Orient… Les 3 infos de ce mardi

L’actualité de l’Olympique de Marseille reste chargée en ce mardi 22 septembre 2026. Alors que la trêve internationale concerne de très nombreux Olympiens, Igor Paixao a donné des nouvelles rassurantes après sa sortie face au PSG. En parallèle, l’hypothèse d’investisseurs venus du Moyen-Orient revient dans l’actualité autour de Frank McCourt.

23 internationaux de l’OM mobilisés pendant la trêve

L’OM sera particulièrement représenté durant cette fenêtre internationale. 23 joueurs marseillais, professionnels et jeunes du centre de formation, sont concernés par différentes sélections.

Parmi les principaux internationaux, Nayef Aguerd rejoindra le Maroc, Amine Gouiri et Himad Abdelli l’Algérie, Pierre-Emile Højbjerg le Danemark et Derek Cornelius le Canada.

Les jeunes seront également nombreux à rejoindre leurs sélections, avec notamment Ibrahim Gomis avec le Maroc U23, Kelyann Bezahaf avec l’Algérie U23 ou encore Tadjidine Mmadi avec la France U20.

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Paixao : « Je ne suis pas blessé ! »

Sorti dès la 30e minute face au PSG (1-2) dimanche soir, Igor Paixao avait provoqué une certaine inquiétude. Touché après un duel aérien, le Brésilien a finalement rassuré tout le monde ce mardi via son compte Instagram.

« De meilleurs jours arrivent ! Merci pour les messages affectueux, je vais bien. Je ne suis pas blessé ! »

Une très bonne nouvelle pour Bruno Genesio, qui devrait donc pouvoir compter rapidement sur l’un de ses principaux joueurs offensifs après la trêve.

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Vente OM : le Moyen-Orient revient dans les discussions

Dans un contexte financier tendu et alors que Frank McCourt chercherait à réduire son exposition financière, Foot Mercato s’est penché sur plusieurs profils potentiels d’investisseurs au Moyen-Orient.

Le média évoque notamment, de manière théorique, le Koweït, Oman, les Émirats arabes unis ou encore l’Iran comme des acteurs susceptibles de s’intéresser un jour à un projet comme celui de l’OM.

Il faut toutefois rester très prudent : aucune offre, aucune négociation et aucun candidat au rachat ne sont annoncés à ce stade.

L’intérêt de l’analyse repose surtout sur l’attractivité de Marseille : une histoire européenne, un Vélodrome très fréquenté, une importante communauté de supporters et une marque connue à l’international.

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Entre la trêve internationale, les premières nouvelles médicales et les interrogations toujours présentes autour de l’avenir économique du club, l’OM reste au cœur de l’actualité malgré l’interruption du championnat.