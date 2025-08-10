Info Chrono
OM Actualités

OM : invaincu, Greenwood en feu 🔥.. les chiffres clés d’une préparation estivale prometteuse

Par La rédaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Equipe de football de Marseille OM during the Ligue 1 McDonald's match between Brest and Marseille at Stade Francis le Ble on August 17, 2024 in Brest, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport

L’Olympique de Marseille a bouclé sa préparation estivale 2025 avec un bilan globalement positif, laissant entrevoir de belles perspectives avant le coup d’envoi de la Ligue 1.

📊 Bilan des matchs amicaux

  • 6 rencontres disputées

  • 3 victoires : 5-0 vs Excelsior Maassluis, 2-0 vs Girona, 3-1 vs Aston Villa

  • 3 matchs nuls : 1-1 vs Charleroi, 1-1 vs Valence, 1-1 vs Séville

  • 0 défaite

  • 12 buts marqués pour seulement 4 encaissés

🎯 Les buteurs

  • Greenwood : 7 buts, véritable dynamiteur offensif

  • Rowe : 2 buts

  • Aubameyang : 2 buts

  • Medina : 1 but

  • Gouiri : 1 but

🔥 Greenwood, homme fort de la préparation


Auteur de 7 buts en seulement 5 matchs, Mason Greenwood s’est imposé comme l’atout offensif numéro un des Marseillais cet été. Mobile, précis devant le but et décisif dans les moments clés, le jeune attaquant anglais semble atteindre son meilleur niveau au moment d’aborder la saison. Sa complicité technique Aubameyang, Rowe et Gouiri pourrait être l’une des armes maîtresses de l’OM dès le déplacement à Rennes vendredi soir.

Une défense encore perfectible


Si l’OM reste invaincu, certains matchs ont mis en évidence une fragilité défensive, notamment sur les transitions rapides et les ballons aériens. De Zerbi sait qu’il devra rapidement corriger ces lacunes pour éviter de payer cash en Ligue 1 ou en Ligue des champions. Le coach et la direction attendent encore l’arrivée de renforts dans ce secteur d’ici la fin du mercato estival afin de solidifier l’arrière-garde.

A lire aussi : Le Losc vise un olympien, un minot prometteur quitte le club, Rennes vise Rowe… le les 3 infos mercato OM du 9 out 2025

Le onze type qui se dessine


Rulli – Murillo, Balerdi (cap.), Medina, U. Garcia – Höjbjerg, A. Gomes, Rabiot – Rowe , Gouiri ou Aubameyang,  Greenwood

