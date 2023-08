OM: J.Cantona en désaccord avec Nasri sur l’élimination en Ligue des Champions

L’édition 2023/2024 de la Ligue des Champions se jouera sans l’Olympique de Marseille. Malgré une nette supériorité dans le jeu et énormément d’occasions créées, les Olympiens se sont inclinés mardi face au Panathinaïkos (2-2, 3-5 tab). Malgré ce revers, Marseille est reversé directement en phase de groupes de la Ligue Europa. Notre invité du Débat Foot Marseille de la semaine, Joël Cantona (ancien joueur de l’OM et frère d’Éric Cantona) a évoqué les conséquences de cette élimination.

Au terme d’une rencontre cruelle, largement dominée par l’OM, le Panathinaïkos s’est qualifié la semaine passée pour les barrages de la Ligue des Champions. Malgré sa victoire (2-1) face au club grec, le club phocéen ne disputera pas la plus prestigieuse des compétitions après son élimination (2-2, 3-5 tab) et est reversé en Ligue Europa. Pour Joël Cantona, « ce ne sont pas les millions qui comptent mais les émotions et la passion des ultras qui sont les plus grands supporters de tous les temps à l’OM« .

« J’entends que l’Europa League est le niveau de l’OM, comment peut-on dire ça ? »

Sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche, Samir Nasri a dédramatisé l’élimination de l’Olympique de Marseille en phase préliminaire de la Ligue des Champions en estimant qu’il « vaut mieux privilégier un vrai parcours en Ligue Europa à une élimination dès les poules en C1« .

Un avis totalement opposé à celui du frère d’Éric Cantona qui estime que le club olympien aurait pu avoir son mot à dire dans la compétition. « J’entends que l’Europa League est le niveau de l’OM, comment peut-on dire ça ? On a déjà gagné la Ligue des Champions. Aujourd’hui on peut prétendre jouer les quarts de finale, souligne le joueur passé par l’OM. Porto sort pratiquement chaque année des groupes, l’AC Milan qui n’existait plus trop il y a 3 ans s’est remis au diapason et sort désormais des poules et l’Olympiakós est pratiquement sorti une fois sur trois des groupes pour aller en huitième. Pour moi, le président Longoria recrute bien et il y a une équipe compétitive pour prétendre à certaines ambitions« , ajoute l’ancien milieu défensif.