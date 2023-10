OM : « J’ai besoin de me sentir aimé »

Joueur de l’Olympique de Marseille depuis plusieurs saison, Amine Harit semble avoir trouvé son rythme. Depuis son retour de blessure, il enchaîne les matchs avec Gennaro Gattuso. Il explique sa relation avec le coach dans un entretien accordé à L’Equipe.

Ce dimanche à quelques heures du match face à Lyon au Vélodrome, le journal L’Equipe a posé quelques questions à Amine Harit. L’international marocain explique au quotidien régional qu’il a besoin d’être proche de son entraîneur pour donner le meilleur de lui-même.

« Gattuso, ça se rapproche plus du style de Sampaoli (Jorge, entraîneur de l’OM de mars 2021 à juillet 2022), avec des similitudes au niveau de la ressortie de balle, du jeu de possession et de la trajectoire qu’il veut prendre. Mais davantage basé sur un jeu vers l’avant. Sampaoli voulait une possession très forte, quitte à prendre le temps. Là, c’est de la possession qui va faire mal à l’adversaire. J’ai besoin de me sentir aimé et important pour donner le meilleur de moi-même. Et c’est ce que Gattuso m’a fait ressentir depuis le premier jour. Le fait qu’il ait été un ancien grand joueur joue sur ce qu’il peut nous faire ressentir. »

Harit a une foulée qui lui permet de tuer les actions, un joueur qui doit jouer dans l’axe