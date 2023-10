OM: Veretout fan de la méthode Gattuso !

L’Olympique de Marseille recevra l’Olympique Lyonnais ce dimanche en clôture de la 10e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse, Jordan Veretout a profité de l’occasion pour couvrir de louanges son entraîneur.

À la veille de la réception de l’Olympique Lyonnais pour le compte de la 10e journée de Ligue 1, le milieu de l’OM Jordan Veretout a tenu à couvrir de louanges Gennaro Gattuso. « Le coach me connaît de l’Italie, il connaît mon positionnement sur le terrain. J’aime ce rôle, de pouvoir jouer plus haut sur le terrain. Je me sens plus libéré et je pense que ça se voit sur le terrain », a-t-il confié.

« C’est quelqu’un qui est proche de nous. Il apporte beaucoup à l’équipe »

« Il est proche de nous, mais sur le terrain il ne lache pas une miette ! » 👊⚡️ À la veille de #OMOL, Jordan Veretout se confie sur la relation qu’ont les joueurs avec Gennaro Gattuso : pic.twitter.com/aH6s5OD6SC — Massilia Zone 🇵🇸 (@MassiliaZone) October 28, 2023

L’international français a décrit un coach proche de ses joueurs. »C’est quelqu’un qui est proche de nous, il aime rigoler mais il a aussi beaucoup de rigueur. C’est un ensemble, il nous apporte beaucoup, a-t-il affirmé. Son premier message, c’est de dire : « tu loupes, c’est pas grave, on loupe tous. » Ca fait du bien, ça relâche un peu la pression. Nos résultats ne sont pas suffisamment bons mais dans le contenu c’est mieux sur ces 4-5 derniers matchs. On veut s’appuyer là-dessus dimanche. On a beaucoup bossé même pendant cette trêve, ça n’a pas été facile, je pense que sur le terrain aujourd’hui on tient 90 minutes, on se sent mieux et on se sent moins fatigués« , a ajouté Veretout.