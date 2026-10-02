OM : « J’ai bien peur qu’il parte »… De Bono lâche une énorme inquiétude sur Genesio

Jean-Charles De Bono a exprimé une véritable inquiétude concernant l’avenir de Bruno Genesio lors du dernier Débat Foot Marseille. Pour l’ancien joueur de l’OM, l’accumulation des difficultés — effectif réduit, absence de recrues, blessures et calendrier très chargé — pourrait finir par pousser l’entraîneur à bout. Le consultant va même jusqu’à envisager un départ avant la reprise.

« J’ai bien peur qu’il risque de partir »

Alors que l’OM s’apprête à reprendre la compétition avec un effectif limité, Jean-Charles De Bono s’interroge ouvertement sur la capacité de Bruno Genesio à continuer dans ces conditions.

« J’ai bien peur qu’il risque de partir, moi. Autant, j’étais quasiment sûr qu’il allait rester parce qu’on parlait des trois matchs qui allaient arriver, qui étaient à notre portée. Mais au-delà de ces trois matchs-là, il y en a quatre derrière qui arrivent aussi, trois notamment en Europa League. Et si on ne fait pas l’impasse, ce qui est bien dommage aussi, Genesio peut se trouver dans une merde incroyable. Moi, j’ai peur qu’il jette son tablier avant les trois matchs. » OM _ Le Jackpot ADIDAS ! Merca…

Une inquiétude directement liée au manque de profondeur de l’effectif. L’OM a terminé son mercato estival avec dix départs et aucune arrivée, alors que Genesio espérait disposer de plusieurs renforts.

« Si Genesio claque la porte… ne soyez pas surpris »

De Bono pousse son raisonnement encore plus loin et évoque même la possibilité d’un départ avant le premier match de reprise face à Troyes.

« Si Genesio claque la porte avant le match de Troyes, ne soyez pas surpris. Tu vas faire sept matchs en quasiment trente jours, sans un effectif, avec des joueurs blessés, avec un banc extrêmement réduit et des joueurs qui ont un peu la tête à l’envers, que tu le veuilles ou non, par rapport aux résultats. Tu vois que Genesio, il peut abandonner. Il peut rendre son tablier. Je suis pour qu’il reste, attention, je suis pour qu’il reste, mais j’ai cette crainte. » OM _ Le Jackpot ADIDAS ! Merca…

Le calendrier ne va effectivement laisser que très peu de répit. Marseille va entrer dans une séquence de huit matches en moins d’un mois, alors que plusieurs joueurs reviennent à peine de blessure.

Mais Genesio aura aussi des responsabilités

De Bono ne dédouane pourtant pas totalement l’entraîneur. Pour lui, l’OM dispose toujours d’un effectif suffisamment supérieur à celui de Troyes, Angers ou Le Havre pour devoir gagner ces rencontres.