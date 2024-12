OM : « J’ai vécu ma meilleure saison à Marseille ! »

Bafétimbi Gomis, ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, passé par Lyon et l’ASSE, a évoqué son passage au club phocéen dans une interview pour But! Football Club. Il décrit cette année comme la meilleure de sa carrière, marquée par un lien fort avec l’OM, qui l’a aidé autant qu’il a contribué à l’équipe.

Dans une interview accordée à But! Football Club, l’ancien attaquant de l’OM Bafétimbi Gomis est revenu sur son passage à Marseille : « C’était une magnifique année, une agréable surprise. Je m’attendais à souffrir mentalement, psychologiquement, parce que c’était Marseille, parce que j’étais proche des miens. Mais j’ai vécu ma meilleure saison dans l’élite. C’est là que j’ai été le plus prolifique en L1. C’était une année où Marseille avait besoin de moi, mais j’avais encore plus besoin de l’OM. C’était une belle institution qui avait remis sur les bons rails Lassana Diarra, et puis je suis issu de la région, j’avais envie de m’investir »,a ainsi déclaré l’ancien joueur de l’ASSE et de Lyon.

A lire aussi : Mercato : L’OM garde un oeil sur la situation de ce buteur à 25M€?

ABONNEZ VOUS A NOTRE CHAINE YOUTUE POUR LE RIEN RATER – ON VISE LES 100K ON A BESOIN DE VOUS !

A lire aussi : Mercato : OM, PSG… les confidences d’Harit sur son avenir !

Lors de la saison 2016-2017 l’avant-centre international français Bafétimbi Gomis a disputé 31 matchs de Ligue 1 et a marqué 20 buts et délivrés 3 passes décisives.