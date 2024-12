Mercato : OM, PSG… les confidences d’Harit sur son avenir !

Lors d’une conférence de presse organisée par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, Amine Harit, milieu offensif de l’Olympique de Marseille, a partagé ses réflexions sur son avenir footballistique.

Harit a d’abord évoqué ses rêves d’enfance, en soulignant qu’il avait toujours été fasciné par les clubs les plus prestigieux d’Europe : « J’ai des clubs qui m’ont toujours fait rêver étant petit, comme le Real Madrid, le FC Barcelone, ce genre de clubs. »

Ces géants du football restent pour lui une source d’admiration, mais il a rapidement nuancé ses propos en se concentrant sur sa situation actuelle et l’idée d’un transfert vers le Paris Saint-Germain. Harit a ainsi admis que ce ne serait pas une option qu’il envisagerait facilement : « Après, pour être honnête, signer au PSG, je pense que ça va être très compliqué. Je n’en ai pas beaucoup envie, honnêtement. »

Une déclaration qui témoigne de son désir de rester fidèle à ses principes et à son attachement au club marseillais. Effectivement, le joueur a insisté sur son bien-être à l’OM, un club qu’il considère désormais comme une partie importante de sa vie professionnelle. Il a expliqué avec conviction : « Je suis très content d’être ici, d’être à Marseille. C’est un club pour lequel j’ai un grand attachement aujourd’hui. Ça fait quatre ans maintenant que je suis ici donc je ne me vois pas pour l’instant être ailleurs qu’ici. »

Cependant, dans le monde du football, les choses évoluent rapidement et Harit a précisé qu’il restait conscient de l’imprévisibilité de ce milieu : « Après, on ne sait jamais dans le football ce que l’avenir nous réserve. » Ainsi, même si Amine Harit est pleinement engagé à l’OM et se dit attaché au club, il laisse la porte ouverte à d’éventuels changements, tout en affirmant qu’il ne se voit pas quitter Marseille pour le moment.