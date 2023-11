OM : « Je comprends les sifflets du Vélodrome »

Abondamment sifflé ce samedi soir lors de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le LOSC, Pau Lopez n’a pas reçu le soutien de Pascal Dupraz qui était au micro de RMC. Le coach comprend la colère des supporters !

Ce samedi les supporters de l’OM ont retenu leur souffle lorsque le LOSC a failli marquer sur un superbe lob tenté à la suite d’une perte de balle haute et du positionnement dangereux de Pau Lopez. Le Vélodrome a montré son mécontentement via des sifflets lorsque le portier espagnol montait trop haut pour toucher le ballon du pied. Pour Pascal Dupraz qui était sur RMC, ces sifflets sont totalement compréhensible.

« Je pense que Marseille est intrinsèquement moins fort ou collectivement moins bon que beaucoup d’équipes du championnat comme Paris, Monaco, Nice, Lille et même Lens. Je comprends les sifflets du Vélodrome quand on voit Pau Lopez jouer à 30 mètres de son but et rendre le ballon à l’adversaire, explique Dupraz sur RMC. Il reste beaucoup de matchs, mais c’est une tendance et il y a encore beaucoup de travail. »

Il y a quelques semaines, Pau Lopez a expliqué qu’il n’était pas content de son début de saison, mais il pense être sur un bon chemin. « Le football c’est comme dans la vie. Il y a du bon et du mauvais. Je n’ai pas bien commencé la saison, je n’étais pas au mieux. Chaque match je me sens mieux, petit à petit. Je suis conscient que je suis à Marseille et qu’il faut être à 100% tout le temps. Même quand ça ne va pas, il faut être calme et savoir que c’est Marseille, il faut assumer. Moi je suis tranquille, je sens la confiance du club et du coach. Petit à petit je fais mon chemin. »