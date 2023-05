OM : « Je fais confiance à Pablo Longoria si Tudor part »

Sur les ondes de RMC en ce début de semaine, Eric Di Meco a donné toute sa confiance à Pablo Longoria pour trouver un remplaçant à Igor Tudor en cas de départ.

Le départ d’Igor Tudor de l’OM semble se confirmer ces dernières heures. Le coach croate pourrait donc être remplacé dès cet été afin de repartir sur de nouvelles bases. Eric Di Meco a expliqué qu’il avait toute confiance en Pablo Longoria pour trouver un remplaçant de qualité.

« Il faut finir le job proprement. Il faut faire jouer une équipe cohérente, et surtout faire jouer ceux qui ont envie. Certains ne sont peut-être plus là dans leur tête ou plus au niveau exigé pour ce genre de match. On fera ensuite le bilan, c’est toujours mieux de le faire à froid. Pour cela, je fais confiance à Pablo Longoria, a-t-il déclaré sur RMC. Même si Igor Tudor part, il trouvera la solution comme il l’a fait l’an dernier avec le départ de Jorge Sampaoli. »

Riolo propose un nouveau coach à Longoria pour remplacer Tudor !

Pour le remplacer, Daniel Riolo a proposé un nouvel entraîneur. Au micro de RMC ce samedi après la rencontre face au Stade Brestois au Vélodrome qui s’est soldé par une défaite des Marseillais, le journaliste a soumis à Pablo Longoria l’idée de faire signer Paulo Fonseca, actuel coach du LOSC.

🎙 @DanielRiolo : « Je pense que Fonseca serait un super entraîneur pour l’OM. » pic.twitter.com/4CT6D87gYX — After Foot RMC (@AfterRMC) May 29, 2023

« Puisqu’on parle de Fonseca et de ses envies d’ailleurs, lui je pense que ce serait un super entraîneur pour l’OM. Si Longoria voulait le piquer, suggère le journaliste sur RMC. Ce serait un super entraîneur pour l’OM. Je pense qu’il aurait besoin de talents supplémentaires.. Tu prends une équipe comme Lille, je me demande s’ils n’ont pas plus de joueurs de ballon, de talent, que l’OM. Tudor, je ne suis pas sûr qu’il s’en soit si mal tiré avec cet effectif où il n’y a pas un talent de dingo. Parce que si tu prends Lille, je trouve qu’ils sont plutôt fournis, avec Jonathan David, Cabella, Jonathan Bamba… »