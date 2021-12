OM : « Je m’attendais à mieux avec Sampaoli »

A la mi-saison, l’heure est au bilan ! L’Olympique de Marseille est second du classement de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain. Pour Denis Balbir, c’est tout de même décevant dans le jeu.

C’est la trêve hivernale et de nombreux médias / consultants font leur bilan à la mi-saison. L’Olympique de Marseille est actuellement second de Ligue 1, juste derrière le PSG et a pris de l’avance sur Lyon, Monaco ou encore Lille qui risquent d’être de sérieux concurrents pour la seconde partie de saison.

Quand on fait le bilan du début de saison, on se dit que c’est « mitigé » ou « mitigé + » — Balbir

Consultant pour But Football Club, Denis Balbir a livré son analyse sur la première partie de la saison de l’Olympique de Marseille. Il s’est notamment concentré sur l’apport du nouveau coach, Jorge Sampaoli. Selon lui, les résultats et le jeu proposé commence à s’essouffler. Il est déçu par l’entraîneur argentin.

« Au niveau du jeu, je m’attendais un peu à mieux. Sous Jorge Sampaoli, l’OM avait débuté avec beaucoup d’allant. Notamment avec Matteo Guendouzi et Dimitri Payet qui amenaient beaucoup de projection. Depuis, ça s’est un peu calmé. Mon autre grosse déception, c’est la gestion du cas Milik. On nous promettait qu’avec le Polonais de retour de blessure, ça allait être le feu. Finalement, Sampaoli ne le fait pas toujours joué faute de parvenir à l’intégrer. Il y a malgré tout quelques satisfactions dans ce début de saison. Outre Dimitri Payet qui est toujours aussi bon, on peut notamment parler de la révélation Bamba Dieng. Quand on fait le bilan du début de saison, on se dit que c’est « mitigé » ou « mitigé + ». Peut-on réellement faire la fine bouche quand on sort de saisons avec des montagnes russes comme ce fut le cas avec l’OM ? Difficile aussi de mettre de côté les agressions subies par Payet et les Marseillais à Nice et à Lyon. Cela a forcément joué dans les têtes par moment. Dans ces conditions, être encore européen en Conférence League et bien présent dans la course au podium ce n’est pas si mal. Maintenant, on attend toujours plus des Marseillais » Denis Balbir – Source : But Football Club (25/12/21)