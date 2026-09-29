OM : « Je ne comprends pas ces critiques… » son ancien coach monte au créneau !

Jeffrey De Lange tient enfin la place de numéro 1 qu’il espérait à l’OM. Malgré un début de saison encore discuté, son ancien entraîneur des gardiens au Go Ahead Eagles, Eric Weghorst, reste très confiant. Pour lui, le Néerlandais possède la force mentale, le sérieux et les qualités nécessaires pour s’installer durablement dans le but marseillais.

« J’étais convaincu qu’il serait capable de devenir numéro 1 »

Arrivé à Marseille en 2024, Jeffrey De Lange a longtemps dû patienter avant de devenir le titulaire dans le but de l’OM.

Le départ de Geronimo Rulli à Manchester City a finalement changé la hiérarchie, offrant au Néerlandais l’opportunité qu’il attendait. Interrogé par Le Phocéen, Eric Weghorst, son ancien entraîneur des gardiens au Go Ahead Eagles, affirme n’avoir jamais douté de ses capacités.

« Le jour où Jeffrey a annoncé qu’il allait à l’OM, j’étais convaincu qu’il serait capable de devenir numéro 1. »

De Lange doit encore convaincre pleinement dans ses performances, mais il dispose désormais d’une continuité qu’il n’avait jamais réellement eue depuis son arrivée à Marseille.

Une force mentale mise en avant

Weghorst insiste surtout sur le sérieux et la stabilité mentale du gardien de 28 ans.

« Jeffrey se pousse à chaque entraînement pour être prêt lorsque le moment arrive. Il est très stable mentalement, donc il va rester numéro 1 et progresser à chaque match. »

L’ancien coach décrit également un gardien très impliqué dans l’analyse de son jeu, notamment à travers la vidéo et le travail sur les détails.

À Marseille, ce sérieux est déjà apprécié, tout comme son jeu au pied. L’attente se situe désormais davantage sur sa capacité à faire gagner des points par ses arrêts et à peser davantage dans les moments importants.

« Ce n’est jamais une seule personne »

Le début de saison de De Lange a parfois suscité des critiques, notamment en raison du nombre de buts encaissés. Mais Weghorst refuse de faire du Néerlandais le seul responsable.

« Je ne comprends pas ces critiques, parce qu’on joue à onze. Ce n’est donc pas seulement le gardien qui encaisse les buts, mais toute l’équipe. »

Le contexte défensif compliqué de l’OM n’aide évidemment pas son gardien, alors que Bruno Genesio doit déjà composer avec plusieurs difficultés dans son arrière-garde.

De Lange va désormais pouvoir profiter d’un calendrier chargé pour enchaîner les rencontres. L’OM doit disputer huit matches en 28 jours après la trêve, une séquence qui pourrait justement lui permettre d’accumuler l’expérience nécessaire.