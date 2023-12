L’Olympique de Marseille a enchaîné quatre succès consécutifs toutes compétitions confondues et est désormais 6e de Ligue 1. Depuis 2 matchs, Gennaro Gattuso aligne un 3-5-2, pour autant de victoires (3-0 face à Lyon et 2-4 contre Lorient). Dans notre émission Débat Foot Marseille, Jean-Charles de Bono et Cyril Astier ont approuvé ce changement et aimeraient que l’entraîneur marseillais poursuive avec ce système de jeu.

L’OM pointe désormais à la 6e place de Ligue 1 avec quatre victoires consécutives. Un renouveau en partie dû au changement de système de Gennaro Gattuso,qui aligne depuis 2 matchs un 3-5-2 (victoires 3-0 face à Lyon et 2-4 contre Lorient). Pour notre consultant Jean-Charles de Bono et notre invité Cyril Astier, le technicien italien doit poursuivre sur cette voie. « Je partirai sur ce onze jusqu’à la fin de la saison désormais« , a affirmé l’agent de joueur. Pour moi, l’interrogation est sur Kondogbia. Dans ce système, il y a trois milieux de terrain. C’est une question de triangle. Faut-il mettre une pointe hausse ou basse ? Cela paraît logique de mettre Kondogbia en sentinelle devant la défense, a-t-il ajouté.

« Kondogbia pas à 100%, je garde la même composition »

« Cela paraît logique si Kondogbia est à 100%. S’il n’est pas au maximum de ses capacités, je garde la même composition« , a souligné l’ancien joueur de l’OM.

D’après Cyril Astier, Azzedine Ounahi est plus performant dans un rôle de milieu relayeur: « Ounahi, c’est plus un numéro huit. Je le verrai plus à la place de Veretout. Il a cette faculté à pouvoir sur un contrôle se mettre dans le sens du but. Il ne craint pas la pression de l’adversaire. Toutefois, il sera loin des cages et cela limitera forcément sa créativité. »