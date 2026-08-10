OM : “je suis hyper surpris de savoir que Benatia n’était pas du tout au courant de la situation financière du club”

La situation financière de l’Olympique de Marseille continue de faire réagir. Dans l’After Foot sur RMC Sport, le chroniqueur David Gluzman s’est montré particulièrement surpris par les déclarations récentes de Medhi Benatia concernant sa connaissance tardive des difficultés économiques du club.

« Est-ce que j’ai vraiment affaire à un directeur de football de haut niveau ? »

Pour David Gluzman, le fait que Medhi Benatia affirme avoir découvert tardivement l’ampleur de la situation financière de l’OM pose question au regard des responsabilités qui étaient les siennes.

Le chroniqueur de l’After Foot sur RMC Sport, qui intervient notamment sur les sujets économiques, estime qu’un directeur du football doit nécessairement avoir une vision claire des contraintes financières qui encadrent le projet sportif.

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« En tant que financier, j’ai été hyper surpris de savoir que Medhi Benatia n’était pas du tout au courant de la situation financière du club. Il était director of football. C’est le poste où il est censé créer de la valeur, l’OM est sous accord avec l’UEFA, les efforts que lui, Pablo Longoria et Roberto De Zerbi ont demandés à Frank McCourt pour amorcer le plan de trois ans étaient connus. »

Gluzman s’interroge surtout sur le décalage entre les responsabilités assumées par Benatia et le moment auquel celui-ci aurait réellement pris conscience de la gravité de la situation.

« Donc quand il dit qu’il a pris connaissance il y a seulement six mois de la situation financière dramatique, de l’importance de la Ligue des Champions et du risque financier encouru par le recrutement dispendieux, je me dis : “Est-ce que j’ai vraiment affaire à un directeur de football de haut niveau ?” »

Une sortie très critique qui relance le débat autour de la gouvernance de l’OM, de la circulation de l’information en interne et de la responsabilité des anciens dirigeants dans la situation financière actuelle du club.