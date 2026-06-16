OM : Jean-Charles De Bono dévoile l’étonnante clause d’Habib Beye…

Sur le plateau de FC Marseille, Jean-Charles De Bono a apporté des précisions sur la situation contractuelle d’Habib Beye. Selon lui, une clause liée à une non-qualification en Ligue des champions pourrait considérablement réduire le coût d’un éventuel maintien du technicien.
L’avenir d’Habib Beye continue d’alimenter les débats autour de l’OM. Alors que plusieurs observateurs l’imaginent sur le départ, Jean-Charles De Bono a révélé sur le plateau de FC Marseille un élément important concernant son contrat.
Selon l’ancien Olympien, le technicien percevait un salaire d’environ 230 000 euros mensuels, mais celui-ci serait fortement revu à la baisse dans certaines conditions. « On le sait, ça a été déclaré, il avait un salaire de 230 000 euros par mois. Mais il avait aussi une clause dans son contrat qui faisait qu’en cas de non-qualification en Ligue des champions, son salaire baissait énormément. »
Cette disposition contractuelle aurait également un impact sur le montant d’une éventuelle séparation entre les deux parties.
Un départ moins coûteux pour Marseille
Une indemnité faible pour sortir Habib Beye, mais.. #OM #MercatOM pic.twitter.com/mRtW5bSEqi
— Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 16, 2026
Toujours selon Jean-Charles De Bono, l’indemnité liée à une rupture de contrat serait bien inférieure à ce que certains imaginent. « Ça serait une indemnité autour des 500 000 euros. C’est pour ça que je dis que le salaire n’est plus du tout le même. »
Pour l’ancien joueur marseillais, cette situation pourrait faciliter un éventuel départ du coach si les dirigeants décidaient de tourner la page. « Ça serait plus facile à l’OM pour le sortir, et je pense que ça serait aussi plus intéressant pour lui d’aller chercher un salaire plus avantageux ailleurs. »
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Malgré cela, De Bono n’exclut pas totalement un scénario où Habib Beye resterait en poste si le club et lourdement sanctionné par l’UEFA et que l’OM est vraiment coincé financièrement. Il estime même que l’entraîneur pourrait être tenté de relever le défi si le club lui donnait les moyens de réussir. « Il rêvait tellement de ce poste-là. Je pense qu’il pourrait être très revanchard sur une ou deux saisons. »
Reste que pour l’ancien Marseillais, une telle hypothèse dépendrait fortement des moyens sportifs mis à disposition du technicien. Sans un effectif compétitif, il estime que la mission pourrait rapidement devenir très compliquée pour l’entraîneur olympien.