OM : Jean-Charles De Bono dévoile l’étonnante clause d’Habib Beye…

Sur le plateau de FC Marseille, Jean-Charles De Bono a apporté des précisions sur la situation contractuelle d’Habib Beye. Selon lui, une clause liée à une non-qualification en Ligue des champions pourrait considérablement réduire le coût d’un éventuel maintien du technicien.

L’avenir d’Habib Beye continue d’alimenter les débats autour de l’OM. Alors que plusieurs observateurs l’imaginent sur le départ, Jean-Charles De Bono a révélé sur le plateau de FC Marseille un élément important concernant son contrat.

Selon l’ancien Olympien, le technicien percevait un salaire d’environ 230 000 euros mensuels, mais celui-ci serait fortement revu à la baisse dans certaines conditions. « On le sait, ça a été déclaré, il avait un salaire de 230 000 euros par mois. Mais il avait aussi une clause dans son contrat qui faisait qu’en cas de non-qualification en Ligue des champions, son salaire baissait énormément. »

Cette disposition contractuelle aurait également un impact sur le montant d’une éventuelle séparation entre les deux parties.