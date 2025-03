OM : Jean-Charles De Bono lucide avant le Classique contre le PSG

L’ancien joueur de l’OM, désormais consultant, estime que Marseille ne peut pas rivaliser avec Paris sur le papier. Entre réalisme et espoir d’un exploit, il analyse les forces en présence avant le choc de dimanche.

À trois jours du Classique entre le PSG et l’OM, l’ancien milieu de terrain marseillais Jean-Charles De Bono a livré son analyse sans détour. Au micro de Football Club de Marseille, il a évoqué les difficultés actuelles de l’OM et la supériorité parisienne.

« Ce n’est pas qu’on est pessimiste, mais on regarde les dernières prestations de l’OM et celle du PSG. On regarde le classement et le dernier match qu’on a joué contre eux. On se dit qu’on ne peut pas être optimiste en étant réaliste. Tu peux créer un exploit, cette lumière peut arriver. Mais vu les dernières prestations de Paris en Ligue des champions et les derniers résultats, on ne peut pas prétendre être favori. Après, on est meilleur à l’extérieur et on va se déplacer chez eux. On n’est pas pessimiste, on est réaliste », a-t-il déclaré dans l’émission spéciale Classico PSG-OM diffusée ce jeudi sur YouTube.

L’OM en difficulté, le PSG en pleine forme

Marseille reste sur une défaite contre Nantes au stade vélodrome, et les prestations récentes en Ligue 1 ont été irrégulières. De son côté, le PSG enchaîne les victoires, notamment en Ligue des champions avec un succès convaincant contre la Liverpool ce mardi. Un contexte qui pousse De Bono à la prudence avant ce déplacement au Parc des Princes.

Le Classique entre le PSG et l’OM aura lieu ce dimanche à 20h45.

