OM : Jean-Louis Gasset donne des nouvelles de Murillo

L’Olympique de Marseille s’est imposé face au RC Lens ce dimanche. Un joueur est sorti sur blessure et pourrait ne pas être disponible pour le match face à l’Atalanta…

Ce dimanche, Murillo est sorti sur blessure lors du match face au RC Lens. Le latéral pourrait ne pas être disponible pour le match face à l’Atalanta qui aura lieu ce jeudi. « On ne pensait qu’à gagner ce match. Murillo s’est peut-être blessé. Je le déplore surtout que Gigot est suspendu. On ne peut pas se permettre de choisir une compétition, par respect pour beaucoup de choses », a expliqué Jean-Louis Gasset en conférence de presse.

« J’avais certaines obligations au niveau des changements, Clauss par exemple qui reprend. J’espère que ce n’est pas trop grave pour Murillo. Ce groupe, il va au bout. C’est ce que je leur demande. Ce que je leur ai dit quand je suis arrivé « on est pas la meilleure équipe du championnat si on en est là mais on se doit d’être irréprochable. Gueye? Quand je voyais tous les matchs de championnat, je me disais qu’on était un peu limité au milieu. C’est pour ça que j’ai demandé à ma direction de le réintégrer si on voulait figurer dans les deux compétitions. Les contres et jouer vite sur les ailes, c’était le plan. Passer le milieu et aller vite vers l’avant surtout avec un Aubameyang dans cette forme. »

La joie d’Iliman Ndiaye

« C’était un succès collectif, le plus important était de bien rentrer dans ce match, on est resté focus malgré l’égalisation et on est allé chercher le deuxième but, toute l’équipe se donne à fond pour ce club, on se donne à fond, c’est la préparation parfaite pour jeudi et on reste dans la course à l’Europe »