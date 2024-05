Mercato : « Quel entraîneur va dire non à l’OM ? »

Sur le plateau du Canal Football Club sur Canal+, l’ancien joueur de l’OM et actuel entraineur du Red Star Habib Beye a évoqué son avenir.

Alors que son nom a plusieurs fois été évoqué du côté de Marseille, Habib Beye, actuel entraineur du Red Star, a évoqué une nouvelle fois son avenir et son attachement pour l’OM. Il explique ainsi ce dimanche sur le plateau du Canal Football Club avoir pris sa décision :

« Je pense que par moments, le nom sort alors qu’il n’y a pas eu de contact, qu’il n’y a rien eu. Je vous le dis, la décision est prise, on a besoin de se voir avec les dirigeants », a ainsi déclaré l’ancien olympien qui avait également évoqué l’olympique de Marseille il y a quelques jours sur RMC Sport.

Tu ne peux pas dire non à l’OM

« On a l’impression que l’histoire doit nous ramener à un remariage mais personne ne sait si ça arrivera. C’est un club exceptionnel, passionnant, excitant, mais il faut être prêt pour un club comme ça. Mais je pense qu’il est impossible de dire non à un club comme celui-ci quand vous êtes l’entraîneur que je suis. Tu ne peux pas dire non. Quel entraîneur va dire non à Marseille? »

