OM : Jean-Pierre Papin avait prévenu !

Alors que l’Olympique de Marseille espérait confirmer sa bonne dynamique européenne, la soirée à Lisbonne a tourné court. Battus 2-1 par le Sporting Portugal, les Marseillais ont terminé le match à dix après un carton rouge en fin de première mi-temps. Jean-Pierre Papin avait demandé de la prudence quelques heures avant le coup d’envoi, lors de son passage dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC.

Papin prônait la mesure avant le déplacement à Lisbonne

A lire : Daniel Riolo charge De Zerbi après la défaite de l’OM à Lisbonne

Interrogé sur les ambitions marseillaises, l’ancien Ballon d’Or 1991 a tenu à tempérer l’enthousiasme général. « J’aime la manière dont De Zerbi communique parce qu’il prend un peu de recul par rapport à tout ça, il laisse entendre qu’il faudra se relever après une défaite et ça, c’est bien parce que ça prouve qu’il y a beaucoup de sérénité. Mais vous savez, à Marseille, on s’enflamme vite. On est leaders de Ligue 1, on a gagné un match en Ligue des champions. Il faut faire attention (…) C’est un match important à Lisbonne parce que si tu gagnes, tu passes le cap, tu as 6 points et ça sent bon… mais attention. »

“Si on a peur maintenant de prendre des risques…”

Rod Fanni ⬇️https://t.co/4QSAsIxqBw pic.twitter.com/qeQq7MSwjU — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 23, 2025



Ces propos, prononcés avec la sagesse d’un ancien du club, résonnent d’autant plus fort après la défaite. Papin, connu pour sa passion mais aussi pour sa lucidité, soulignait l’importance de garder les pieds sur terre malgré les succès récents.

Face au Sporting, l’OM a pourtant ouvert le score et semblait maitriser les débats avant le carton rouge donné à Emerson. De Zerbi a été frileux dans ses changements et l’OM a fini par craquer en seconde période…