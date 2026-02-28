OM : Jean-Pierre Papin réclame un retour à l’ADN marseillais

Invité de l’émission Rothen s’enflamme, Jean-Pierre Papin a livré une analyse tranchée de la situation de l’Olympique de Marseille. L’ancien Ballon d’Or appelle les joueurs à incarner pleinement l’identité historique du club.

Pour Papin, les dernières contre-performances ont laissé des traces dans les têtes. L’enjeu ne serait pas uniquement tactique, mais profondément mental. Il attend une réaction forte, à la hauteur de l’histoire olympienne.

« Mentalement ils ont été touché par rapport aux derniers résultats, explique JPP sur les ondes de RMC Sport. J’attends des joueurs qu’ils respectent le blason du club, qui est ‘droit au but’. A Marseille on préfère être Liverpool que Manchester City, or depuis des années on est Manchester City. Toutes les équipes d’Habib Beye ont eu un jeu vertical beaucoup plus prononcé avec de l’intensité et je pense que cet effectif est capable de jouer de cette manière ».

“Droit au but”, plus qu’une devise

En comparant l’OM à Liverpool FC plutôt qu’à Manchester City FC, Papin met en avant une philosophie : intensité, verticalité, engagement. Une référence claire à un football direct et énergique, en phase avec la devise du club.

Selon lui, l’arrivée d’Habib Beye pourrait favoriser ce virage. L’ancien attaquant estime que l’effectif actuel possède les qualités nécessaires pour adopter un jeu plus incisif et plus agressif.

Dans un contexte tendu, le message est limpide : retrouver l’identité marseillaise pour relancer la dynamique.