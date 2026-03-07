OM : Jean-Pierre Papin vole au secours de Balerdi !

L’élimination de l’Olympique de Marseille face au Toulouse FC en quart de finale de la Coupe de France continue d’alimenter les débats. Au cœur des critiques : Leonardo Balerdi, qui a manqué son tir au but lors de la séance décisive. Mais pour Jean-Pierre Papin, il est injuste de faire du défenseur argentin le principal responsable de la déception marseillaise.

Papin appelle à relativiser

Invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, l’ancien buteur olympien a tenu à calmer les critiques visant le capitaine marseillais.

« A vous écouter et à lire les articles, Balerdi est le seul responsable du naufrage de l’OM sur le terrain. Au football, on ne joue pas tout seul. Tous les coachs qu’il a eu l’ont fait jouer. Il y en a même qui l’ont mis capitaine et j’ai trouvé que ce n’était pas une mauvaise idée », a-t-il expliqué.

Le penalty manqué au centre des critiques

Pour Papin, la polémique autour du penalty raté mérite également d’être nuancée. Selon lui, d’autres joueurs auraient pu prendre leurs responsabilités lors de la séance de tirs au but.

« On lui reproche le penalty mais pourquoi d’autres qui étaient plus frais et tranquilles n’y sont pas allés ou n’ont pas osé ? A force de le siffler, marquer ce penalty était peut-être une bouée de sauvetage. Malheureusement pour lui il y est allé et il a loupé. Et on s’acharne sur lui », a-t-il ajouté.

L’ancien attaquant a enfin rappelé les qualités humaines du défenseur : « C’est quelqu’un qui a des qualités, qui aime le club avec énormément de respect ».