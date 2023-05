OM : « J’en ai marre de souffrir devant les matchs »

Extrait de notre Débat Foot Marseille diffusé ce lundi avec Franck Conte. Notre invité nous a gracié d’une tirade sur son état d’esprit après le match face à Angers ce dimanche !

L’Olympique de Marseille s’est imposé sur le score de 3-1 face au SCO d’Angers ce dimanche. Ce sont les Angevins qui ont d’abord ouvert le score avant de se faire rapidement égaliser par Alexis Sanchez. Avant le but du Chilien, Franck Conte a mal vécu le match. Comme il nous l’explique dans notre émission Débat Foot Marseille diffusée en direct ce lundi, l’artiste marseillais en a assez de toujours être dans la souffrance lorsqu’il regarde les matchs et aimerait un peu plus de sérénité !

« Je souffre. J’en ai marre de souffrir. J’en ai marre de prendre des buts sur la première frappe cadrée adverse. J’en ai marre que pour l’OM ce soit toujours difficile. J’en ai marre que notre domination soit stérile. J’en ai marre que pendant ce temps-là, tout sourit aux Lensois, déplore Franck Conte sur le plateau de Football Club de Marseille. Voilà mon état d’esprit. Je regarde le match et j’ai les nerfs. Je ne suis jamais content en fait. J’ai les nerfs depuis vendredi après avoir vu le résultat lensois… On se dit que c’est écrit. Il y a quelque chose de trop écrit pour eux et toi tu fais l’énième même match où tu galères pour gagner… Te faire planter… On ne s’inquiète jamais vraiment. L’OM est bien supérieur. On entre bien dans le match. On sait que ça va le faire. Il y a des matchs où l’on entre un peu péniblement et où dans l’engagement, quelques petites équipes adverses peuvent t’embêter. Là Angers c’était minimaliste. Mais quand même, leur attaquant doit te mettre un but magnifique sous la barre… C’est toujours très pénible. »

