OM : Malinovskyi, pas assez pour assurer la succession…

L’Olympique de Marseille s’est imposé 3-1 face au SCO Angers en clôture de la 35e journée de Ligue 1 ce dimanche. FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation individuelle de certains joueurs, voici la note et l’appréciation de Ruslan Malinovskyi.

L’Olympique de Marseille a longtemps été incapable de concrétiser sa grosse domination face au SCO ce dimanche. Pire, les visiteur en bloc bas ont ouvert le score suite à un contre très bien conclu par Sima (0-1 / 29′). L’OM avait pourtant bien entamé le match avec une grosse occasion pour Payet bien sortie par Bernardoni. Puis, le jeu a été moins intense et les visiteurs ont en profité. En seconde période, Sanchez a relancé son équipe bien servi par Clauss. Malinovskyi s’est un peu réveillé permettant à Payet de marquer le but du 2-1. Enfin, Veretout a transformé un penalty validé par la VAR pour une main flagrante dans la surface. L’OM s’impose 3-1 mais aurait pu d’avantage soigner son goal-average, notamment sur de grosses occasions de Vitinha et Tavares en fin de match.

La note de Ruslan Malinovskyi : 3/10

Son appréciation

Malinovskyi, pas assez pour pour assurer la succession…

A l’heure où l’on parle d’un départ de Payet en fin de saison et du match face à Angers comme son jubilé au Vélodrome, on peut se poser des questions sur la succession au poste de numéro 10. Son profil n’est pas exactement le même mais sur le terrain, l’Ukrainien est censé apporter les mêmes garanties offensives. Pour le moment, il n’en est rien et ce n’est pas sa prestation contre le SCO ce dimanche qui va nous faire dire le contraire. Trop peu présent et techniquement inconstant, l’ancien joueur de l’Atalanta déçoit depuis plusieurs semaines. Seule une partie de sa deuxième mi-temps n’est pas à jeter, comme sa percée qui emmène le but de Payet.

Les notes des médias

L’Equipe 4/10 L’Ukrainien a été le moins en vue des attaquants de l’OM. Ce n’est pas une question d’attitude car l’intention était là, mais il a rarement bien fini ce qu’il a commencé et n’a pas été suffisamment présent dans les bons coups. Maxifoot 4/10 le meneur de jeu ukrainien a été fantomatique en première période. Il est bien mieux revenu après la pause puisque sa percée à droite à amener le but de Payet. Une action qui sauve son match globalement insuffisant malgré quelques prises de balle intéressantes en seconde période. Foot Mercato 6/10 l’Ukrainien a eu deux visages ce soir. D’abord en première mi-temps, où il a été totalement inexistant en étant très peu trouvé par ses partenaires et ne prenant jamais sa chance face aux buts. Puis après la pause, où il est revenu avec de meilleures intentions. Il se signale dans un premier temps par une belle frappe lointaine (47e). Avant de réaliser une percée dans la défense angevine qui amènera le but de Payet. On attend mieux de lui quand même.

Je mets l’équipe que je vois gagner

« Si Lens fait match nul et qu’on l’emporte, la différence de buts peut faire la différence… On aurait aimé marquer plus, c’est dommage, mais il faut retenir la victoire et le nombre de points obtenus. (…) Payet a fait un bon match. C’était un choix différent, on s’attendait à un bloc bas du côté d’Angers. J’ai mis deux milieux de terrain et deux joueurs en soutien d’Alexis (Sanchez), dont lui et Malinovskyi, ainsi que des joueurs de couloirs offensifs avec Clauss et Ünder pour avoir des un contre un. Je suis content de la prestation de tous les joueurs. Tout le monde a bien joué. Maintenant, il faut voir ce qui nous attend pour les trois derniers matches. Encore une fois, je fais des choix en fonction de ce que je vois, je mets l’équipe que je vois gagner. J’ai mis Rongier là car j’ai vu Angers jouer comme ça. L’avoir en défense me permettait d’avoir un joueur qui pouvait monter au milieu de terrain« . Igor Tudor – Source : Conférence de presse (15/05/2023)