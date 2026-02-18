OM : Johan Micoud dénonce un « mystère » après le départ de Roberto De Zerbi

Sur le plateau de L’Équipe du Soir, l’ancien international Johan Micoud a vivement réagi à la décision de l’Olympique de Marseille de mettre fin à la collaboration avec Roberto De Zerbi, soulignant l’incohérence de ce choix alors que le club reste engagé dans la course aux places européennes. Les récents remous autour de la succession renforcent l’incertitude sur la suite de la saison pour l’OM.

Une rupture « incompréhensible » malgré un bilan solide

Mercredi 11 février 2026, l’Olympique de Marseille a officialisé la fin de sa collaboration avec Roberto De Zerbi, moins de deux ans après son arrivée à l’été 2024, dans un communiqué publié en pleine nuit.

Sur le plateau de L’Équipe du Soir, Johan Micoud a exprimé son étonnement face à cette décision, qu’il a qualifiée d’« incompréhensible », notamment au regard du bilan de l’entraîneur italien. Selon le consultant, De Zerbi enregistrait l’un des meilleurs ratios de victoires de l’histoire récente du club, réussite qu’il estime mal évaluée par la direction olympienne.

Micoud a comparé la situation à celle d’autres clubs européens, citant l’exemple de Monaco qui aurait maintenu son entraîneur malgré une lourde défaite. Il souligne ainsi que l’OM était encore en lice pour atteindre ses objectifs sportifs, notamment la qualification européenne, malgré des résultats en dents de scie.

Des doutes sur la nomination d’Habib Beye

L’ancien milieu de terrain français a également émis des réserves sur la piste menant à Habib Beye pour succéder à Roberto De Zerbi. Alors que Beye, libre depuis la fin de son aventure au Stade Rennais FC, apparaît comme l’un des candidats pressentis pour prendre les rênes de l’OM, Micoud a jugé ce choix « risqué » au vu de l’expérience limitée de l’ancien entraîneur en Ligue 1.

Le dossier reste toutefois en suspens à Marseille. Selon les dernières informations, l’arrivée de Beye n’est pas encore actée, notamment en raison de l’incertitude entourant la direction sportive du club après la démission de Medhi Benatia, longtemps proche du projet initial avec De Zerbi.

Dans ce contexte, l’Olympique de Marseille cherche toujours à stabiliser sa situation sportive et administrative à un moment clé de la saison de Ligue 1, où le club figure dans la zone européenne mais doit répondre à de fortes attentes.