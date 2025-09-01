OM : Johan Micoud fixe un cap clair en Ligue des champions

L’ancien international français Johan Micoud s’est exprimé sur les ambitions de l’Olympique de Marseille en Ligue des champions. Pour lui, le club phocéen, dauphin du PSG la saison passée, n’a pas le droit de se contenter d’une simple participation. Passer la phase de poules pour atteindre au minimum les barrages constitue une obligation.

Pour Johan Micoud, le statut de l’OM impose d’assumer un certain niveau d’ambition. « L’OM, c’est une équipe qui est vice-championne de France, donc tu n’es pas là juste pour participer à la Ligue des champions », a-t-il rappelé. L’ancien meneur de jeu considère qu’entrer dans cette compétition avec la seule idée de profiter de l’affiche est une erreur stratégique. « On ne leur demande pas d’être dans les 8 meilleurs, c’est juste essayer de faire les barrages, donc passer dans les 24. Pour moi, c’est un minimum », a-t-il insisté, jugeant l’objectif réaliste malgré un tirage pas forcément évident.

« L’OM n’est pas là juste pour participer »

Micoud reconnaît que l’OM n’a pas hérité d’un groupe simple, mais il refuse de voir cela comme une excuse. « Même si le groupe est pas forcément facile, je pense que c’est largement jouable dans ces 24-là », a-t-il affirmé. Pour lui, la clé réside dans la régularité et dans la capacité de l’équipe à imposer son identité. « Quand tu es l’Olympique de Marseille, tu dois avoir cette volonté de te battre, de gratter des points partout, que ce soit à domicile ou à l’extérieur », a-t-il poursuivi. Selon l’ancien joueur des Bleus, le club phocéen doit mettre en avant son histoire européenne et son ADN de compétiteur pour espérer franchir ce cap.

L’importance de la passion marseillaise

Enfin, Johan Micoud a mis en avant l’atmosphère particulière qui entoure l’OM et qui, selon lui, peut être un facteur décisif. « Je ne comprends pas trop cette sortie défaitiste. Sans en plus ce côté un peu passion qu’il y a dans ce club-là, dans cette ville », a-t-il regretté. Pour lui, il est essentiel de s’appuyer sur cette ferveur unique afin d’entraîner joueurs et supporters dans une dynamique collective. « Il faut essayer d’amener tout le monde avec toi », a-t-il martelé, convaincu que le Vélodrome en ébullition peut faire basculer des rencontres européennes.

